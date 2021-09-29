Ограждения планируется завершить к 2022 и 2024 году соответственно.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на правительство в Вильнюсе, строительная компания Tetas начала укладку колючей проволоки в районе курортного города Друскининкай, недалеко от стыка границ трех стран - Литвы, Польши и Беларуси.

На других участках пока ведутся подготовительные работы. До конца года предполагается возвести забор высотой около четырех метров, на котором будет укреплена колючая проволока. Строительство планируется завершить в 2022 году, его стоимость составит до 152 млн евро.

В соседней Латвии также ведутся работы по строительству ограждения на границе с Беларусью. Для начала в срочном порядке на протяжении более 37 километров на разных участках границы будет положена колючая проволока.

Читайте такжеПрезидент Польши вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью29 сентября Министерство внутренних дел Латвии заключило с местной компанией Aimasa контракт на поставку колючей проволоки и установку забора - он должен быть возведен не позднее 2024 года.

Как сообщалось, Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", говорилось в совместном заявлении премьер-министров этих стран, обнародованном 23 августа.

В этом же документе Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Европейский Союз готовит пятый пакет санкций относительно режима Лукашенко. Брюссель назвал одной из причин такого решения использование официальным Минском мигрантов как инструмента против ЕС.

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Автор: Тамара Отовская