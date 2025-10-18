Рассматривая вопрос об экстрадиции в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "потоков", польский судья напомнил, чем является война с правовой точки зрения.

Подрыв газопровода "Северный поток", если это действительно дело рук украинских спецназовцев, не может считаться актом саботажа и уголовным преступлением, поскольку в таком случае он является элементом оборонительных действий в ответ на вооруженную агрессию РФ. Такую квалификацию этому событию дал судья Окружного суда Варшавы Дариуш Любовский во время судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об экстрадиции в Германию гражданина Украины, подозреваемого в подрыве "Потоков".

"Если Украина и ее спецслужбы организовали вооруженную миссию уничтожения вражеских трубопроводов - что суд не утверждает - то эти действия не были противоправными. Наоборот, они были обоснованными, рациональными и справедливыми", - заявил судья, аргументируя свое решение об отказе в экстрадиции украинца в Германию.

Дариуш Любовский отметил, что украинские военные, в том числе спецназовцы, не могут считаться террористами или диверсантами с правовой точки зрения, потому что они выполняют задачи по обороне собственной Родины в условиях войны.

"Подрыв критической инфраструктуры страны в мирное время вражескими спецслужбами или террористами является диверсией и составляет преступление саботажа. Однако такие же действия вооруженных сил, включая спецназ, во время справедливой оборонительной войны против критической инфраструктуры агрессора не являются диверсией, а военной операцией, которая не может считаться преступлением", - отметил судья.

Дело о подрыве "Северных потоков"

Как писал УНИАН, в сентябре 2022 года в Балтийском море произошли взрывы, в результате которых были повреждены три из четырех веток российских газопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2, соединявших Россию с Германией. После этого Федеральная прокуратура Германии открыла уголовное производство по подозрению в умышленном взрыве и антиконституционном саботаже. Расследование осуществляют Федеральная полиция и спецслужбы Германии.

В августе 2024 года появились сообщения о том, что Германия выдала европейский ордер на арест гражданина Украины, которого подозревают в том, что он был одним из водолазов, причастных к подрыву. В августе 2025 года следствие расширило круг подозреваемых - немецкая прокуратура выдала ордера на арест еще нескольких граждан Украины, которых считают участниками группы, непосредственно осуществившей диверсию. По данным расследования, взрывчатка могла быть доставлена на место на яхте Andromeda, арендованной в Германии. На борту находились несколько человек - водолазы, взрывотехник и координатор.

По состоянию на сегодня дело остается на стадии предварительного следствия. Формально обвинение большинству фигурантов еще не предъявлено. Следователи имеют технические доказательства - в частности подводные снимки, анализ остатков взрывчатых веществ и фрагменты оборудования, найденные вблизи места взрывов. Расследование ведется в сотрудничестве с Данией и Швецией, однако эти страны уже ограничили или завершили собственные расследования, не обнародовав выводов.

В конце сентября в Польше задержали украинца по немецкому ордеру. Однако польский суд отказался дать согласие на его экстрадицию в Германию.

