Адвокат заявил о двух аргументах в пользу украинца.

Суд в Польше отказался выдать немецкой стороне подозреваемого во взрыве "Северного потока" украинца Владимира Журавлева и отменил ему меру пресечения в виде временного ареста, пишет Onet.pl.

Адвокат украинца, юрист Тимотеуш Папроцкий, сообщил, что существуют два обстоятельства, по которым 49-летний мужчина не может быть выдан Германии. По его мнению, украинца не ждет справедливый суд в Германии, поскольку "немецкое правосудие не является независимым, а судьи не обладают материальным иммунитетом".

Папроцкий напомнил о деле 2021 года, в котором один из судей был осужден за вынесенное им решение. В этом контексте он обратил внимание на то, что украинца преследуют за разрушение критической инфраструктуры Германии.

Второй аргумент - это, по мнению Папроцкого, функциональный иммунитет.

"Если идет вооруженный конфликт и выполняются военные действия, то очевидно, что в них участвуют как вооруженные силы, так и гражданские лица. Если органы Европейского союза признают "Северный поток-1" и "Северный поток-2" военной инфраструктурой России (а это следует из решения Совета ЕС), то где можно усматривать в любом гражданине Украины действия, которые заключаются в "конституционном саботаже", - подчеркнул адвокат.

Решение суда

Суд поддержал позицию защиты, отметив, что предметом производства является не установление того, совершил ли подсудимый деяние, которое ему инкриминирует немецкая сторона. А лишь то, может ли такое деяние быть основанием для выполнения Европейского ордера на арест.

"Запрос немецких властей об экстрадиции Владимира Журавлева не следует удовлетворять... Польский суд не имеет никаких исходных доказательств по этому делу, поскольку немецкая сторона в рамках Европейского ордера на арест предоставила лишь очень общую информацию о деянии, формально необходимую в таком производстве", - цитирует судью издание rp.pl.

Дело Владимира Журавлева прокомментировал премьер-министр Польши Дональд Туск таким сообщением в X (Twitter):

"Польский суд отказался экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого во взрыве "Северного потока-2", и освободил его из-под стражи. И это справедливо. Дело закрыто".

Подрыв "Северного потока". Дело Владимира Журавлева - что известно

Ранее журналисты Bloomberg сообщили, что в Польше задержали украинца, который подозревается в подрыве газопровода "Северный поток". Тогда также сообщалось, что подозреваемый - мужчина по имени Владимир, который является инструктором по дайвингу.

Незадолго до того, суд Италии постановил передать другого украинца Сергея К., которого также подозревают в подрыве "Северного потока". В то же время сторона защиты планировала подать апелляционную жалобу на это решение.

