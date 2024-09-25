Операцию якобы организовал бывший работник СБУ и ГУР, уволенный со службы в 2020 году.

Подрыв газопровода "Северный поток" в сентябре 2022 года был осуществлен по приказу тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного без ведома президента Владимира Зеленского. Такую информацию публикует немецкое издание Spiegel, ссылаясь на результаты собственного расследования.

Организатор

Ключевым организатором операции Spiegel называет Романа Червинского, который якобы много лет работал на СБУ. В 2019 году СБУ похитила из оккупированной части Донбасса сепаратиста Владимира Цемаха, причастного к сбиванию рейса MH17. По данным Spiegel, Червинский тогда получил ордена и медали.

Впоследствии он вроде бы перешел в военную разведку ГУР, но его карьера была разрушена в 2020 году, когда провалилась операция по выманиванию наемников ЧВК "Вагнер" самолетом через Беларусь.

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"Вагнергейт" стал политическим скандалом в Киеве. Агенты почувствовали себя преданными. Червинский появился перед камерами и обвинил в провале политическое руководство вокруг президента Зеленского и оскорбил его", - пишет Spiegel.

В апреле 2023 года Червинского арестовали и обвинили в еще одной неудачной операции. Его сторонники уверены, что часть власти хочет отомстить экс-агенту за то, что он их публично критиковал. О политическом процессе говорил и его адвокат.

В конце концов Червинского выпустили из тюрьмы под залог. Однако сейчас он находится под домашним арестом в связи с обвинениями в коррупции.

Диверсионная группа

По данным немецких журналистов, диверсионный отряд состоял из нескольких украинских водолазов, почти все из которых были гражданскими.

Издание также утверждает, что в рамках почти двухлетнего расследования ему удалось выяснить личности нескольких фигурантов, о которых ранее не было известно публично. Это несколько мужчин и одна женщина.

Команда якобы зафрахтовала в городе Росток парусную яхту "Андромеда" под вымышленными именами и начала операцию, которая длилась почти три недели. Злоумышленники заложили несколько взрывных устройств на трубопроводах, проходящих по дну Балтийского моря. Они взорвали три из четырех труб "Северного потока" 1 и 2.

"Результаты исследования соответствуют выводам немецких следователей и иностранных спецслужб", - утверждает издание.

Главный заказчик

По информации Spiegel, операция стоила почти 300 тысяч долларов и финансировалась частным образом. По словам инсайдеров, зеленый свет ей дал тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Также издание утверждает, что президент Владимир Зеленский об этой операции не был проинформирован.

Как пишет Spiegel, в июне 2022 года военная разведка Нидерландов предупредила ЦРУ и власти Германии о том, что атаку на "Северные потоки" готовит группа, которая подчиняется "непосредственно" Залужному.

Зеленского должны были намеренно обойти, пишет Spiegel.

По информации немецких журналистов, рассуждения об уничтожении "Северных потоков" начались задолго до полномасштабного нападения России на Украину. Но, когда вторжение произошло, к идее снова вернулись.

"Расчет диверсантов, очевидно, заключался в нанесении серьезного ущерба российской военной экономике и навсегда лишить Москву миллиардных доходов от продажи газа в Европу. Группа рассматривала трубопроводы как законную военную цель. Кроме того, отмечается, что российская государственная компания "Газпром" управляет двумя собственными компаниями наемников", - пишет Spiegel.

Подрыв Северного потока: последние новости

Как писал УНИАН, расследование взрыва на "Северном потоке" столкнуло лбами Польшу и Германию. Власти Польши не стали выполнять ордер на арест одного из предполагаемых членов команды, выданный немецкими властями в июне. Подозреваемый впоследствии сбежал на свою родину в Украину, что вызвало возмущение некоторых жителей Германии.

В августе немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве "Северного потока". Однако в Берлине уверяют, что это не испортит отношения с Киевом.

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