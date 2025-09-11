Украинское подразделение якобы взорвало "Северный поток", а Германия задержала главного подозреваемого.

Немецкая полиция заявила, что установила вероятных организаторов подрыва газопроводов "Северный поток1" и "Северный поток 2", который произошел в сентябре 2022 года. Взрывы выбросили в Балтийское море 350 тысяч тонн метана и вызвали масштабный геополитический кризис, сначала вызвав подозрения в адрес Кремля, пишет The Telegraph.

По данным следствия, операция, якобы названная "Диаметр", была осуществлена группой из шести украинских лиц. Ключевым фигурантом назван "Сергей К.", 49-летний отставной капитан морского флота Украины и бывший офицер секретной службы, которого итальянская полиция задержала на пляжном курорте на Адриатическом море. Его планируют экстрадировать в Германию.

Операция требовала высокого уровня подготовки: четыре члена группы были опытными глубоководными дайверами, которые заложили взрывчатку на морском дне на глубине 80 метров. Для этого они арендовали яхту "Андромеда", которая выглядела как обычное туристическое судно. Бомбы были установлены вблизи датского острова Борнхольм с использованием высококачественной военной взрывчатки.

Следствие установило ряд доказательств причастности подозреваемых: отпечатки пальцев, ДНК, видеокамеры пограничного контроля, записи мобильных телефонов и показания таксиста, которого использовали для передвижения. Есть также подозрения относительно помощи со стороны официальных лиц, включая автомобиль, зарегистрированный на военного атташе в посольстве Украины в Польше.

Немецкие прокуроры выдали ордера на арест всех шести подозреваемых, которым предъявлено обвинение в "совместном причинении взрыва, антиконституционном саботаже и разрушении инфраструктуры". Стоимость поврежденных трубопроводов оценивается в 20 миллиардов фунтов стерлингов, а бюджет операции составлял лишь около 300 тысяч долларов.

Украинское правительство отрицает санкционирование операции. По данным Wall Street Journal, президент Владимир Зеленский якобы пытался вмешаться, но подразделение уже действовало в "глубоком прикрытии", а бывший главнокомандующий Валерий Залужный, ныне посол в Лондоне, якобы игнорировал его указания.

Эксперты отмечают, что атака стала сигналом тревоги для западных стран относительно хрупкости энергетической инфраструктуры. "НАТО вынуждено совершенствовать защиту трубопроводов и применять наблюдение с помощью дронов и другие меры", - говорит Эд Арнольд из Королевского института объединенных служб.

Если Сергей К. будет осужден, он рискует получить длительный срок заключения, однако, вернувшись в Украину, его могут считать национальным героем.

Подрыв "Северного потока": последние новости

Расследование взрыва на "Северном потоке" столкнуло лбами Польшу и Германию. Варшава не стала выполнять ордер на арест одного из предполагаемых членов команды, выданный немецкими властями в июне. Подозреваемый впоследствии сбежал в Украину, что вызвало возмущение жителей Германии.

В августе немецкая прокуратура выдала ордер на арест гражданина Украины по делу о подрыве "Северного потока". Однако в Берлине уверяют, что это не испортит отношения с Киевом.

