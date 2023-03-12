Взрывы, которые привели к выходу из строя трубопроводов, потенциально могут быть выгодными для "Газпрома".

Расследование того, кто стоит за взрывами на российском газопроводе "Северный поток", может стать важным фактором в многомиллиардном арбитражном процессе европейских энергетических компаний (немецких Uniper SE и RWE AG и французской Engie SA и других) против "Газпрома", пишет The Wall Street Journal.

Исход этих дел сопряжен с высокими ставками для обеих сторон, отмечают аналитики. Европейским предприятиям пришлось платить за более дорогой природный газ и нести огромные убытки. А "Газпром", в свою очередь, не сможет позволить себе просто проигнорировать вердикт в случае проигрыша, поскольку не может потерять других покупателей.

"Разрушение "Северного потока", вероятно, будет иметь большое значение в арбитражных делах по поводу прошлогодних поставок российского газа в Европу. … "Газпром" по-прежнему стремится подписать договоры купли-продажи с другими покупателями по всему миру, и для этого важно, чтобы его считали поставщиком, который соблюдает условия контрактов, включая арбитражные решения в случае возникновения споров", – считает Эд Крукс, вице-председатель энергетической консалтинговой фирмы Wood Mackenzie.

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Поскольку арбитражные дела являются частными разбирательствами, неясно, будут ли стороны использовать в своих аргументах взрывы "Северного потоке" в сентябре, и если да, то каким образом. Эксперты в области права и аналитики говорят, что взрывы, которые привели к выходу из строя трубопроводов, потенциально могут быть выгодными для "Газпрома".

"С точки зрения "Газпрома" было бы правдоподобным аргументом утверждать, что поставки по трубопроводам стали невозможными. В целом, если выяснится, что какая-либо третья сторона – государство или не государство – несет ответственность за саботаж, это, по-видимому, подтверждает заявление "Газпрома" о том, что они не могут больше поставлять газ", — говорит Фабиан Эйхбергер, эксперт Кембриджского университета в области международного права и инвестиционного арбитража.

В то же время Ади Имсирович, бывший исполнительный директор Gazprom Marketing & Trading, старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований, указывает, что все не так однозначно. Ведь "Газпром" сократил поставки за недели до того, как взрывы окончательно вывели трубопроводы из строя.

Дела против Газпрома из-за сокращения поставок газа в Европу

Летом 2022 года Россия, имеющая долгосрочные контракты с рядом европейских энергетических компаний, начала постепенно сокращать поставки газа по газопроводу "Северный поток". Страна ссылалась на проблемы с техническим обслуживанием турбин, вызванные западными санкциями, но многие эксперты называли это сфабрикованным предлогом. В конце августа Россия остановила "Северные потоки".

Энергетические компании заявляли, что неспособность "Газпрома" поставить законтрактованные объемы природного газа нанесла им значительный ущерб, вынудив их покупать гораздо более дорогой газ на рынке.

В ноябре немецкая Uniper инициировала арбитражное разбирательство в Стокгольме дочерней компании "Газпрома", требуя возмещения убытков. В "Газпром экспорте" тогда заявили, что не признают нарушения контрактов и правомерности заявленных Uniper требований о возмещении убытков. Немецкая RWE и французская Engie впоследствии также подали арбитражные иски против "Газпрома".

Взрывы на Северном потоке 1 и Северном потоке 2

В сентябре 2022 года на российских запропроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", ведущих из России в Германию по дну Балтийского моря, упало давление и произошла утечка до 500 миллионов кубометров технического газа. Власти нескольких стран (Швеция, Дания, Германия) начали расследование инцидентов. Было подтверждено, что утечка произошла в результате взрывов. Известно, что на момент взрыва оба газопровода не функционировали - один был остановлен Россией, другой не введен в эксплуатацию.

В подрыве газопровода сперва заподозрили Россию. Однако накануне обвинения посыпались в адрес Украины. Издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники, что разведданные США якобы свидетельствуют, что за подрывом стоит "проукраинская группировка". Украина отбрасывает эти обвинения.

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