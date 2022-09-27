На данный момент известно, что вокруг мест утечки были созданы зоны отчуждения для безопасности морского и воздушного движения.

В сети появились фото с места утечки газа на газопроводах "Северный поток" в Балтийском море.

Фото были опубликованы датскими военными, сообщает Forsvaret.

Кроме того, шведский сейсмоцентр сообщил, что в районе утечек газа на "Северных потоках" были зафиксированы мощные подводные взрывы.

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В Европе подозревают, что причиной аварии могла стать диверсия с участием водолазов. На данный момент известно, что вокруг мест утечки были созданы зоны отчуждения для безопасности морского и воздушного движения.

Наибольшая утечка газа создает волнение на поверхности моря около 1 км в диаметре, наименьшая производит круг с диаметром примерно 200 метров. Вооруженные силы Дании опубликовали видео с вертолета Вооруженных сил Норвегии, на которых видны утечки.

Утечка газа:

26 сентября 2022 года компания-оператор Nord Stream заявила о том, что пропускная способность в обеих нитках газопровода "Северный поток" упала до нуля из-за резкого снижения давления.

Ночью давление упало и в трубопроводе "Северный поток - 2", идущего вдоль "Северного потока" по дну Балтийского моря.

В заявлении компании-операторе Nord Stream 2 AG говорится, что причиной неполадки стала дыра в трубе.

ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм.

Остановка "Северного потока":

31 августа 2022 года "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку".

"Газпром" заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

"Такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте. Это обычная процедура в рамках ремонтных работ", — сообщили в Siemens Energy.

Вечером 2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

В тот же день, 3 сентября, "Газпром" придумал свежую порцию вранья о "Северном потоке".

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