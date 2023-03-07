Однако ее не сочетают с властями Украины: диверсанты действовали не по указанию Киева.

Новые разведданные США указывают на то, что за атакой на "Северный поток", вероятно, может стоять украинская группа. Как сообщает New York Times в собственном материале, такую информацию предоставили официальные лица Штатов.

В то же время ресурс отмечает, что разведка не указывает на причастность к диверсиям на "северных потоках" президента Владимира Зеленского или украинских чиновников. То есть если группа устраивала саботаж, то действовала без указаний Киева.

"Взрывчатые вещества, скорее всего, были заложены с помощью опытных водолазов, которые, похоже, не работали на военные или разведывательные службы. Но возможно, что преступники прошли специальную государственную подготовку в прошлом", - говорится в материале.

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Также официальные лица США заявили, что не было выявлено причастность американских или английских лиц к этим авариям. Однако считают, что диверсанты скорее всего были с российским или украинским гражданством. Возможно даже и действовали в союзе.

Сейчас в расследовании есть "большие пробелы", однако последние известные данные могут стать" весомой зацепкой" к поиску виновных.

Не все представители разведки США доверяют этой информации о саботаже украинских диверсантов. Их мнения разделились, какой именно вес можно придать этим предположениям.

Взрывы на "Северном потоке": что известно

В сентябре прошлого года компания "Северный поток " заявила, о падение давления в газопроводе, которым Россия планировала экспортировать топливо в Европу. После стало известно и о взрывах на газопроводе.

Источники в Министерстве обороны Великобритании уверяли, что Россия несколько недель готовилась к диверсии на "Северном потоке". А неподалеку от места взрыва были замечены корабли ВМФ России.

29 сентября был обнаружена четвертая утечка газа в проводе "Северного потока".

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