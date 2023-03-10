Недавние сообщения некоторых СМИ о том, что атаку на газопроводе "Северный поток" осуществила "проукраинская группа", президент считает выгодными России или определенным бизнес-группам, которые страдают из-за санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал подрыв газопроводов "Северного потока", заявив, что "украинцы точно этого не делали",

"Что касается Северного потока, то мы не имеем к этому никакого отношения", - сказал Зеленский во время брифинга с премьер-министром Финляндии санной Марин в Киеве.

По мнению президента, такие материалы в СМИ играют "на руку России" и появляются, чтобы замедлить оказание помощи Украине.

Видео дня

"Мы четко понимаем..., где это появлялось, на каких медиаплощадках, каких государств... и откуда эта информация могла идти. Я считаю, что это очень опасно, что некоторые независимые медиа... делают такие шаги. Это неправильно, это играет только на руку России или еще есть какие-то бизнес-группы, которые заинтересованы в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает бизнес, и эти группы могут быть не только на территории России, к сожалению. Но нужно нам с вами осознавать, с чем мы боремся. Мы боремся с врагом, а враг один - Россия. А еще мы боремся с теми людьми, которые кроме денег ничего для себя не видят...",- отметил Зеленский.

В частности, глава государства напомнил, что есть третьи государства, которые дают РФ обходить санкции, хотя с другой стороны оказывают Украине определенную помощь и заявляют о поддержке украинского суверенитета.

"А с другой стороны (такие страны - УНИАН) делают обходы санкций, где зарабатывают десятки миллиардов долларов, и по сравнению с довоенным периодом имеют увеличенный товарооборот с РФ. Это касается многих государств, даже тех, которые входят в ЕС или являются членами НАТО. Я бы обращал на это внимание и анализировал бы, для кого это нужно, для кого такая дезинформация нужна. Украинцы точно этого не делали. И это самое главное", - подчеркнул он.

Подрыв "Северного потока" - что известно

В конце сентября 2022 года в нитях российского газопровода "Северный поток-1" и "Северный поток-2" резко упало давление. Сообщалось об утечке до 500 миллионов кубометров технического газа. Оба газопровода идут из России в Германию по дну Балтийского моря.

На момент взрыва они не функционировали: прокачка газа "Северным потоком-1" была остановлена Россией по надуманным причинам для газового шантажа Европы, а "Северный поток-2" так и не ввели в эксплуатацию.

Власти Швеции, Дании и Германии начали расследовать инциденты на газопроводах. В Службе госбезопасности Швеции провели осмотр газопроводов и подтвердили, что утечка произошла в результате взрывов. На Западе в подрыве газопровода заподозрили саму Россию.

7 марта 2023 г. издание "The New York Times" сообщило, ссылаясь на проверенных официальных лиц в США, что новые разведывательные данные свидетельствуют о том, что атаку на газопроводе "Северный поток" осуществила "проукраинская группа", но не найдено никаких доказательств причастности правительства Украины к операции.

Вас также могут заинтересовать новости: