Избиратели, которые идентифицировали себя как приверженцев крайних политических взглядов - как крайне левых, так и крайне правых, - чаще всего говорили о провале демократии.

Избиратели по всему западному миру обеспокоены угрозами демократии, опасаясь, что экстремистские партии, фейковые новости и коррупция могут подорвать выборы. Об этом пишет POLITICO.

Крупный опрос, проведённый Ipsos среди почти 10 000 избирателей в девяти странах - семи странах Европейского союза, а также Великобритании и США, - показал, что около половины избирателей недовольны тем, как функционирует демократия.

Согласно данным опроса, за исключением Швеции, где люди считают, что демократическая политика работает хорошо, явное большинство обеспокоено рисками для своих систем самоуправления в течение следующих пяти лет.

Видео дня

"Существует распространённая обеспокоенность тем, как функционирует демократия, поскольку люди чувствуют себя непредставлёнными, особенно со стороны своих национальных правительств. Существуют особые опасения по поводу влияния фейковых новостей, дезинформации, отсутствия ответственности политиков и экстремизма. В большинстве стран наблюдается стремление к радикальным переменам", - заявил Гидеон Скиннер, старший директор по политике Великобритании в Ipsos.

Отмечается, что опрос проводится на фоне растущей обеспокоенности по поводу того, что демократия на Западе находится под угрозой. На этой неделе Европейская комиссия представила свои планы по укреплению демократии в 27 странах ЕС. Однако критики заявили, что её предложение по борьбе с иностранным вмешательством в европейские выборы слишком слабое, поскольку участие в выборах во всех странах блока является добровольным.

Результаты опроса по миру

Важно, что компания Ipsos опросила более 9800 избирателей в Великобритании, Франции, США, Испании, Италии, Швеции, Хорватии, Нидерландах и Польше. По словам Скиннера, в среднем 45% респондентов во всех девяти исследованных странах были недовольны тем, как работает демократия.

Избиратели, которые идентифицировали себя как приверженцев крайних политических взглядов - как крайне левых, так и крайне правых, - чаще всего говорили о провале демократии.

Интересно, что во Франции и Нидерландах уровень удовлетворенности снизился за последний год в ответ на политические потрясения. Ни в одной из девяти опрошенных стран большинство избирателей не считало, что их национальное правительство хорошо представляет их взгляды. Избиратели Хорватии и Великобритании были наименее склонны соглашаться с тем, что их правительства эффективно представляют их интересы: в обоих случаях так ответили всего 23%.

Во всех странах, где проводился опрос, за исключением Польши, где в этом году наблюдалась высокая явка на президентских выборах, больше избирателей заявили, что за последние пять лет работа демократии ухудшилась, чем улучшилась. В США 61% избирателей считают, что состояние демократии ухудшилось с 2020 года.

В свою очередь избиратели во Франции (86%) и Испании (80%) были больше всего обеспокоены тем, что будут означать для их демократических систем следующие пять лет. Респонденты назвали основными рисками для демократии дезинформацию, коррупцию, отсутствие ответственности политиков и рост экстремистской политики. В статье сказано:

"В целом, большинство опрошенных по-прежнему решительно поддерживают демократические идеалы, хотя в Хорватии более половины (51%) заявили, что сохранение демократии оправдано только в том случае, если она обеспечивает хорошее качество жизни".

Ipsos обнаружил, что респонденты поддерживают действия по защите демократии, особенно законы и правоприменение по борьбе с коррупцией, защиту независимости судов, улучшение гражданского образования в школах и правила против фейковых новостей и языка вражды в социальных сетях.

Позиции демократов в США

Ранее сообщалось, что демократы лидируют на раннем этапе в борьбе за контроль над Конгрессом из-за затянувшегося шатдауна. Все больше избирателей считают, что президент Дональд Трамп не оправдал их ожиданий по нескольким важным вопросам, благодаря которым ему и удалось в 2024 году вернуться в Белый дом во второй раз.

Вас также могут заинтересовать новости: