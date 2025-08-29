Такой дезинформацией враг хочет рассорить украинцев и поляков, говорят в ЦПД.

Анкета с вопросами о Степане Бандере и "Волынской трагедии", которую можно увидеть в сети и которую якобы предлагают заполнить украинцам на границе с Польшей, является фейком. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что враждебные TG-каналы распространяют якобы официальную форму для украинцев на польской границе, где есть вопросы о деятельности Степана Бандеры и Волынской трагедии. Бандеру в анкете предлагают признать "террористом", а украинских националистов предлагают признать "ответственными за геноцид поляков" во время событий на Волыни, которые известны, как "Волынская трагедия".

"На самом деле это фейк. Официальные анкеты для получения номера PESEL не содержат никаких политизированных вопросов", - отмечают в ЦПД. При этом отмечают, что официальные анкеты доступны на сайте правительства Польши и содержат только стандартные поля: персональные данные, дату прибытия, гражданство, адрес проживания и контактную информацию.

Отмечается, что польские пограничники и правительственные учреждения не выдвигают никаких политических условий для украинцев, которые получают временную защиту.

"Цель дезинформации - посеять недоверие между украинцами и поляками, разрушить партнерство и солидарность, которые усилились с началом полномасштабного вторжения России", - отмечают в ЦПД. При этом продемонстрировали настоящий и фейковый вариант анкеты.

