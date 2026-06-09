В Пентагоне наблюдается 'массовая паранойя': CNN рассказал, в чем проблемы

Особенно этот кризис стал заметным в ходе войны США против Ирана, отмечает издание.

С момента, как Пит Хегсет возглавил Пентагон, он уволил более 20 старших офицеров в структуре, а также значительно ухудшил культуру ведомства. Об этом пишет CNN.

"Все, что мы делали каждый день, мы рассчитывали: "Сохранит ли это босса на работе или приведет к его увольнению? Каждый день, каждое решение, которое мы принимали, было фактором планирования… Очень необычно, чтобы это учитывали так серьезно", – рассказал изданию чиновник Пентагона.

Издание отмечает, что после прихода Хегсета в Пентагоне появилось четкое понимание – им нужно избегать привлечения внимания руководства, создавая как можно меньше шума.

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Журналисты считают показательным увольнение Рэнди Джорджа с должности начальника штаба Сухопутных войск США. Источники назвали это решение "частью неопределенной культурной войны, которую Гегсет хочет оставить себе в наследство".

Отмечается, что сам Хегсет не объяснил причины такого увольнения своим коллегам. На фоне этого источники сообщили, что Хегсет любит принимать ситуативные решения, не посоветовавшись с командирами. Это приводит к трудностям в планировании военных операций. В частности, о предстоящей войне в Иране знало незначительное количество представителей Пентагона, что значительно затруднило ее ведение сразу после начала.

"В Пентагоне наблюдается отсутствие четких внутренних процессов, вызванное массовой паранойей. Все решается в каждом отдельном случае, потому что нет делегирования полномочий – нет доверия. А если нет делегирования или доверия, политические решения не могут быть приняты", – пояснил изданию чиновник Пентагона на условиях анонимности.

Отмечается, что с начала войны в Иране Хегсет делал ставку не на военное планирование, а на то, чтобы представить операцию как "большой успех", в частности монтируя видео операций. Но когда проблемы стали очевидными – Гегсет сосредоточился на расследовании утечек информации. Для этого он неоднократно допрашивал военных и пытался запугать их.

Война на Ближнем Востоке: важные новости

Ранее издание CNN сообщало, что переговоры между США и Ираном зашли в тупик. Отмечалось, что одной из причин этого является то, что Тегеран требует разморозить $24 млрд активов, заблокированных за рубежом.

На фоне этого Иран возобновил свои атаки на территорию Израиля. В частности, в ночь на 8 июня Тегеран выпустил несколько залпов из около 10 баллистических ракет в направлении севера Израиля. Тель-Авив в ответ также нанес серию ударов по Ирану, за что получил волну критики от президента США Дональда Трампа.

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