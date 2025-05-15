Сегодня в Турции аншлаг из международных делегаций. "Техническая" российская, а также некоторые американские чиновники, находятся в Стамбуле. В Анталии продолжается встреча министров иностранных дел стран НАТО. А в Анкаре проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. А вот российского диктатора Владимира Путина, который лично предложил переговоры 15 мая в Стамбуле, в Турции нет.

Он заблаговременно находился в слабой позиции и сейчас эту слабую позицию просто подтвердил. В этом контексте, мне кажется, идея выставить Путина на посмешище - полностью сработала. Даже в некоторых российских z-пабликах уже пишут, что президента России выставили дураком, а он на это повелся и соответствующим образом отреагировал. Он реально трус и никуда не поехал.

Такой своей позицией Путин продемонстрировал вменяемым людям в мире, что на самом деле не заинтересован в завершении войны. Ведь в чем проблема? Садись в самолет, езжай, встречайся (причем, это могут быть те самые персональные встречи, о которых так много говорилось), договаривайся...

Зато Российская Федерация прислала на эти "переговоры" просто "передвижной цирк". Уровень представительства - жалкий. О чем будут говорить - понятно и без встреч с ними. Мединский (глава российской делегации - помощник президента РФ, известный заявлением о том, что "у народа России есть одна лишняя хромосома") уже сделал заявление, что, мол, "мы приехали убрать первопричины войны и выработать основу для устойчивого мира"... То есть, все это - некое демонстративное пренебрежение.

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С одной стороны, конечно, это пренебрежение к Украине. Но с другой, видимо, и определенный сигнал Западу. Если, гипотетически, какие-то переговоры сегодня все же состоятся, и на этих встречах Россия ни слова не скажет о перемирии или обмене пленными "всех на всех", не скажет какие-то конкретные вещи, которые могут быть реализованы на практике, тогда Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты должны делать то, что они обещали - должны вводить санкции и принуждать РФ к миру.

А есть ли вообще смысл для представителей Украины сегодня встречаться с россиянами? Смысл, пожалуй, есть. Чтобы поднять единственный вопрос - о перемирии, получить от россиян ответ, что они или "не уполномочены" об этом говорить, или "хотят поговорить о какой-то другой ерунде", и так далее. Затем представители Украины должны выйти, публично об этом заявить и указать, что "смотрите: мы дали России шанс, но россияне этим шансом не воспользовались"...

То есть, такая встреча может быть выгодна для нас с той точки зрения, чтобы, как говорил когда-то русский царь Петр І, "дурь каждого была видна". В нынешней ситуации для нас приемлемо, чтобы россияне публично заявили, что они на самом деле не собираются завершать войну. Это - ключевой момент.

Даже если "техническая" делегация РФ в очередной раз начнет рассказывать о денацификации, русском языке, церкви и много другой ерунды, которую они очень любят озвучивать, - для нас это будет прекрасно в том плане, что после таких "переговоров" мы выйдем и четко скажем: "Видите, мы пытались говорить о 30 днях прекращения огня, мир и так далее. Зато они говорят совсем о другом, они мира не хотят. Все. Мы сделали все, что мы могли".

Впрочем, здесь очень важно, что на такой гипотетической встрече не должно и близко быть нашего президента, министра иностранных дел и так далее. Это - слишком много для россиян в этой ситуации.

Ну, и нельзя исключать, что представители РФ сами могут отказаться от любых встреч в последний момент. Потому что все, что они могут сказать - это сказать очередную глупость.

Игорь Рейтерович, кандидат политических наук, политолог