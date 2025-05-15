Переговоры перенесены на вторую половину дня, заявила спикер российского МИДа Захарова.

Российский диктатор Владимир Путин точно не поедет на переговоры в Турцию. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и пресс-секретаря российского МИДа Марию Захарову.

Также сообщается, что, по словам Захаровой, переговоры перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны.

Утром российские медиа написали, что переговоры якобы должны были начаться в 10 часов 15 мая. Однако руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко опроверг эти данные, заверив, что "такое время не было запланировано". По его словам, "таким образом россияне, вероятно, просто хотят манипулировать темой переговоров".

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"Об этом свидетельствует и то, что ru-пропагандисты на фоне сообщений о якобы времени начала переговоров массово пишут, что "переговоры нужны всем, кроме Украины". На самом деле движение к миру не нужно разве России, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней и нормального диалога, еще и распространяет такую ложь", - подчеркнул Коваленко.

Участие Путина в переговорах в Стамбуле

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский согласился на идею о переговорах в Стамбуле 15 мая, озвученную российским правителем, "но только лично с главой Кремля Владимиром Путиным". "Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причины, почему они не могут", - заявил президент Украины 11 мая.

Несколько дней РФ не давала ответа относительно участия Путина в переговорах, однако 14 мая вечером стало известно, что диктатор утвердил состав делегации России. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Вместе с ним в Турцию отправятся заместитель главы МИД Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Игорь Костюков.

Президент США Дональд Трамп 15 мая сказал, что он и не ожидал участия российского правителя в переговорах в Турции, мол, "почему Путину ехать, если я не поеду".

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