Рютте отметил, что Украина готова к переговорам, но мяч на стороне России.

Продолжение оказания поддержки Украине является важным элементом для обеспечения мира, даже если в Турции не будет достигнуто соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. Поддержка Украины - это помощь в ее самозащите, а не разжигание войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам неформальной встречи руководителей МИД стран-членов Альянса в турецкой Анталии.

Рютте сообщил, что сегодня министры обсудили нынешнюю войну России против Украины.

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"Мы подтвердили нашу полную поддержку срочным усилиям президента Трампа, направленным на как можно скорее справедливое и долговременное завершение войны. Это приоритет, который мы все разделяем. Мы подтвердили нашу долговременную поддержку для Украины. Речь не идет о разжигании войны, а речь идет об обеспечении того, что Украина сможет защищать себя сегодня и в будущем. И с урегулированием или без него, очевидно, что наша поддержка Украины и в дальнейшем будет важной для обеспечения прочного мира", - подчеркнул Рютте.

По мнению генерального секретаря Альянса, увеличение расходов на оборону в странах-членах, усиление возможностей оборонной промышленности и продолжение поддержки Украины поможет сохранить стабильность в евроатлантическом регионе.

Отдельно Рютте отметил, что в процессе переговоров между Украиной и Россией надо, чтобы был достигнут прочный и длительный мир, и чтобы не должно быть повторения Минской договоренности образца 2014-2015 годов, которая, по сути, ставилась под сомнение, "поскольку чернила, которыми было написано соглашение, были неправильными".

"И мяч теперь, очевидно, на стороне России. Россияне присылают делегацию низкого уровня сейчас, и не используют возможность, которую создал президент Зеленский. Он сказал: "Я готов сесть с Путиным (за стол переговоров - УНИАН). Как только будет введено прекращение огня, мы готовы вести переговоры о мирном соглашении". Украина, разумеется, готова вступить в игру, но мяч на стороне России", - добавил Рютте.

Зеленский прибыл в Анкару - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 мая, прибыл в Анкару. Он отметил, что сначала проведет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

В то же время, по словам президента Украины, тот уровень делегации, который Россия отправила в Стамбул, похож на "бутафорский". Украина будет решать, что делать дальше.

Ранее Зеленский отмечал, что готов к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, если он приедет в Турцию.