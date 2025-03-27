Некоторые из санкций, которые требует снять Россия, введены Европейским Союзом.

Россия готова согласиться на прекращение огня в Черном море, однако сделает это в обмен на снятие санкций. Об этом рассказал государственный секретарь США Марко Рубио.

При этом, по словам Рубио, некоторые из условий включают санкции, которые не были введены США.

"Некоторые из этих условий включают санкции, которые не являются нашими. Они введены Европейским Союзом. Поэтому когда наши люди вернутся, мы сядем за стол, обсудим предложения, получим их впечатления от разговоров, чтобы лучше понять, какова позиция России, и что они хотят получить взамен", - сказал он.

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Он добавил, что теперь США должны оценить требования, выдвинутые Россией. Чиновники США будут работать над тем, чтобы "более полно понять, какова позиция России или что они просят в обмен", а затем российскую позицию представят президенту Дональду Трампу, который и будет решать дальнейшие шаги США, пояснил Рубио.

При этом, по его словам, сам факт обсуждения прекращения огня уже является положительным.

"Я думаю, что это хорошо, что и украинцы, и россияне говорят о прекращении огня, или по энергетике, или, возможно, в Черном море", - подчеркнул Рубио.

Соглашение по Черному морю

Как отмечал The Times, соглашение о прекращении огня в Черном море приносит больше выгоды Москве, не требуя от Путина значительных уступок.

The Telegraph писал, что Черноморский флот РФ, получив возможность свободного перемещения, может угрожать морскому господству Украины, а затем и торговому статус-кво.

Также The Guardian писал, что соглашение о Черном море - это список желаний Путина. Кремль требует снятия определенных санкций, и если у Путина получат желаемое, то это станет первым значительным откатом от санкционной политики Запада.

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