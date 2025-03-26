Россия хочет вернуть "зерновую сделку", которая была дискриминационная для Украины.

Российская Федерация пытается во время переговоров добиться возвращения своих кораблей в оккупированный Крым, то есть в территориальные воды Украины. Как отметил эксперт, страна-агрессор вообще согласилась обсуждать какие-то "уступки" из-за того, что, благодаря усилиям ВСУ, больше не доминирует в соответствующей части Черного моря. Об этом в эфире телемарафона сказал руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

В частности, он прокомментировал переговоры в Саудовской Аравии, во время которых в том числе рассматривались условия о перемирии в Черном море.

"Россияне всегда действуют дипломатическими путями, продолжая реализацию своих военных целей. Там, где они побеждают, где считают, что побеждают, они не идут ни на какие переговоры", - сказал аналитик.

Видео дня

Он добавил, что когда россияне начинают проигрывать, то "соглашаются на переговоры", чтобы добиться невоенными путями задач, которые они поставили своим войскам.

"Когда россияне обстреливали Украину из разного оружия, ракетами, дронами по всей территории Украины от Харькова до Одессы, до Тернополя и Львова, а мы не имели возможности ответить на этот террор, россиян это устраивало. Как только украинцы начали отвечать так, что красные "петухи" по всем российским нефтебазам пошли, как это повлияло реально на российскую экономику, тогда россияне зашевелились - они заинтересованы в прекращении украинских ударов - вот и предмет для переговоров", - подчеркнул аналитик.

По его словам, аналогичная ситуация касается и Черного моря - пока россияне блокировали Украину в морских портах и в акватории, они не рассматривали возможность каких-либо переговоров. Как напомнил Лакийчук, враг пошел на "зерновое соглашение", которое действовало год (до середины июля 2023 года), но оно было дискриминационное - удобное именно россиянам.

"Ведь это соглашение заключалось в том, что все гражданские суда, которые шли в украинские порты, присматривались трехсторонними досмотровыми группами. Все, что направлялось в Россию, считалось чистым, благородным и красивым. Потому что, как утверждали россияне, в Украину могут вести оружие, а в РФ - ни в коем случае. В результате российские представители досмотровых групп в интересах Москвы этот "вентиль" перекрывали или открывали. Например, делали так: присматривали три судна утром, потом говорили, что у них - завтрак, и уходили на следующий день", - рассказал эксперт.

Он пояснил, что из-за таких действий РФ создавалась огромная очередь из торговых судов, которые не могли попасть в три порта Большой Одессы. Как только россияне демонстративно вышли из этого соглашения, украинско-турецкая комиссия в течение суток "обрабатывала" 40-60 судов и за несколько суток скопление судов "рассосалось".

"То есть, россияне фактически использовали этот механизм (зерновое соглашение - УНИАН) для ограничения судоходства в наших водах, в наши порты... Сейчас они не могут нас контролировать, и ищут для этого пути", - пояснил Лакийчук.

Как подытожил эксперт, если оккупантам удастся "продавить" свои условия, они фактически "без боя" смогут вернуть себе большую часть северо-западного сектора Черного моря. По его словам, россияне хотят, чтобы США признали оккупированный Крым российским, и вернуть на полуостров, то есть в территориальные воды Украины, свои боевые корабли.

"Кажется, на этот раз российской провокации мы избежали. Украина жестко поставила вопрос и американцы согласились. Насколько будет эффективным посредничество Соединенных Штатов на практике, сказать очень сложно...", - добавил специалист.

Требования РФ по Черному морю - что известно

Напомним, РФ в рамках переговоров о мире в Черном море хочет возобновить так называемое "зерновое соглашение", которое с лета 2022 года действовало примерно год. Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, почему такое соглашение является невыгодным для Украины.

По его словам, пока непонятно, что предлагает Москва в этом контексте, потому что в Азово-Черноморском регионе - статус "кво".

Он добавил, что даже во время действия "зернового соглашения" РФ наносила удары по украинским портам. Более того, россияне, которые входили в состав совместной обзорной группы, как можно больше затягивали осмотр торговых судов, направлявшихся в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: