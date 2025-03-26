Мораторий на нападения на корабли в Черном море зависит от смягчения санкций - ключевого требования Кремля. Украина уже выступила против снятия санкций с РФ.

Соглашение американских переговорщиков в Саудовской Аравии предлагает Кремлю уступку за уступкой, но на самом деле РФ не сделала ничего, чтобы обосновать свое первое требование смягчить санкции.

Издание напомнило, что Кремль требует снятия санкций с сельскохозяйственной продукции и удобрений, исключения из санкционного списка банка "Россельхозбанк". Журналисты отметили, что, если у Путина получат желаемое, то это станет первым значительным откатом от санкционной политика Запада и будет означать, что Москва будет добиваться двойной цены за прекращение войны против Украины. В частности, Путин будет доиваться политических и военных уступок со стороны Украины, а также выхода РФ из международной изоляции.

"Российское искусство сделки заключается в том, чтобы продавать свои требования как российские уступки американцам, а затем требовать смягчения санкций вдобавок", - написал Янис Клюге, исследователь, который изучает российскую экономику в Немецком институте международных отношений и безопасности, аналитическом центре.

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"Требуется, чтобы Украине больше не разрешалось атаковать российские военные корабли, а Россия могла инспектировать украинские корабли", - отметил он.

Издание отметило, что договоренность по Черному морю отражает серьезную переориентацию дипломатии вокруг Украины и оставляет Европу более изолированной в сдерживании России. Украина выступала против любого сворачивания санкций против Кремля.

"Похоже, что либо Белый дом скрыл планы по смягчению санкций, либо сами переговорщики США были удивлены российским требованием ослабить ограничения на торговлю и финансы, чтобы достичь главного результата, которого хочет Белый дом: возможности объявить хотя бы частичное прекращение огня в Украине", - констатировало издание.

В связи с этим журналисты отметили, что сделка, которая не устраивает ни одну из сторон, рано или поздно рухнет, и это поднимет еще больше вопросов о том, могут ли США выступить посредником в конфликте, в котором они, как представляется, явно симпатизируют Кремлю.