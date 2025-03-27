Первоначальный документ содержал четыре страницы – его должны были подписать в феврале, но этого не произошло.

Соединенные Штаты Америки передали "полноценный" вариант соглашения о полезных ископаемых Украине. Соглашение между Вашингтоном и Киевом может быть заключено уже на следующей неделе, заявил министр финансов США Скот Бессент.

"Мы передали готовый документ об экономическом партнерстве. Сейчас его рассматривают украинцы, и мы надеемся, что на следующей неделе начнутся полноценные обсуждения и, возможно, даже будут поставлены подписи", – сказал он в эфире Fox News.

По словам Бессента, первоначальный документ содержал четыре страницы – его должны были подписать в феврале, но этого не произошло. Поэтому США "воспользовались моментом", чтобы перейти к "завершенному соглашению".

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Соглашение о полезных ископаемых Украины

Как известно, соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США должны были подписать еще в феврале, во время визита Владимира Зеленского в Вашингтон. Однако после скандала в Овальном кабинете подписание документа так и не произошло.

Примечательно, что недавно Трамп предложил "американское владение" украинскими АЭС. Как пишет FT, США хотят пересмотреть условия соглашения по добыче полезных ископаемых и включить оккупированную Россией Запорожскую АЭС в более широкое экономическое соглашение с Украиной.

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