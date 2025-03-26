Россия терпит поражение в Черном море, поэтому хочет прекращения огня там.

Россия и Украина договорились о прекращении огня в Черном море. Пока еще рано говорить, станет ли это первым шагом к масштабному перемирию, однако сейчас такое решение более выгодно России, чем Украине, поскольку именно Россия сейчас находится в проигрышной позиции в этом регионе. Об этом пишет бывший офицер британского флота Том Шарп в статье для The Telegraph.

Что касается влияния на морскую торговлю, то, как отмечает Шарп, морское господство Украины было настолько велико, что с начала 2024 года экспорт и импорт в Украину и из Украины в любом случае находился на уровне, близком к довоенному.

Так, украинские удары с использованием морских дронов эффективно вытеснили Черноморский флот РФ, и за исключением постоянно присутствующей угрозы мин и случайных стратегически рискованных выстрелов ракетами, свобода судоходства для украинцев была в основном восстановлена. Экономика Украины и стран, зависящих от ее зерна, будет заинтересована в том, чтобы это не изменилось.

Видео дня

При этом россияне, потерпевшие поражение от украинцев в военно-морской сфере, больше выиграют от прекращения огня, отмечает Шарп.

Он подчеркивает, что Черноморский флот получивший возможность свободного перемещения, может угрожать морскому господству Украины и, следовательно, торговому статус-кво.

Как добавляет эксперт, если мирный процесс дойдет до того, что Турция снимет ограничения на проход через Босфор, что позволит вновь войти российским военным кораблям, то это "может стать катастрофой".

"Флот, которому разрешено перегруппировываться, пополнять запасы и действовать без страха, может быть и будет более опасным, а если перемирие не будет соблюдаться, он будет иметь больше возможностей для возобновления атаки", - отмечает Шарп.

И хотя еще слишком рано судить о том, кто больше выиграет от этой сделки, однако скорее всего сделка будет более выгодной для России, чем для Украины, которая уже выиграла свое военно-морское сражение в Черном море, считает Шарп.

Соглашение по Черному морю с РФ

25 марта российская сторона заявила, что США согласились на снятие части санкций в обмен на поддержку соглашения по Черному морю.

Сам Трамп заявил, что его администрация рассматривает выдвинутые Россией требования. "Есть пять или шесть условий и мы рассматриваем их все", - сказал он.

Как считает военный обозреватель Денис Попович, Россия использует соглашение, чтобы узаконить грабеж украинского продовольствия.

Вас также могут заинтересовать новости: