Соглашение о Черном море станет победой для Путина без всяких уступок, - The Times

У Путина нет весомых стимулов для прекращения вторжения, да и диктатор не демонстрирует желания установить мир.

Первое соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве США во время переговоров в Саудовской Аравии, приносит больше выгоды Москве, не требуя от Киева значительных уступок, пишет The Times.

Никаких уступок от России

Очевидно, что Россия получает больше преимуществ, чем Украина, благодаря договоренности о прекращении боевых действий в Черном море и возможном запрете атак на энергетические объекты.

В Белом доме заявили, что заключенное соглашение "устранит применение силы" в Черном море и гарантирует безопасность судоходства. Однако на самом деле активные боевые действия в этом регионе прекратились еще в 2023 году, когда российский флот понес значительные потери и был вынужден отступить из Крыма после серии успешных украинских атак, в частности потопления флагмана "Москва".

Видео дня

После отступления Черноморского флота Украина смогла наладить экспорт зерна, поэтому объявленное перемирие, вероятно, больше будет способствовать именно российским судам.

"Украина достаточно успешно обеспечивает безопасность своего зернового коридора. При этом Россия постоянно атакует порты Одессы и Николаева, и об этом в соглашении ничего нет. Никаких ограничений (на удары - УНИАН) в отношении России не наложено", - написал в Telegram советник президента Украины Сергей Лещенко.

Он также обвинил Белый дом в том, что тот не добился "никаких уступок" от России в обмен на ее возможность возобновить экспорт сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Что касается потенциального запрета атак на энергетическую инфраструктуру, это может помочь украинцам избежать блэкаутов, которые Россия пыталась вызвать в течение войны. В то же время Украина также осуществляла удары по российским нефтяным объектам, нанося ущерб экономической способности Кремля вести войну. Если такие атаки прекратятся, это станет преимуществом для Москвы.

Победа для Путина

Россия выдвинула требование о смягчении санкций против Россельхозбанка и других финансовых учреждений, которые занимаются аграрной торговлей, в частности возвращение их к глобальной платежной системе Swift.

Россельхозбанк был отключен от Swift в 2022 году по решению ЕС. Впоследствии Европейский Союз предложил компромиссный вариант: позволить банку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с зерновым экспортом. Хотя это предложение было представлено России еще в 2023 году под эгидой ООН, Кремль тогда отнесся к нему скептически и не реализовал его.

Если же Москва получит такие уступки сейчас, это будет трактовано как серьезная победа Путина и создаст прецедент для дальнейшего ослабления санкций. Белый дом отметил, что соглашение "расширит" доступ России к международным финансовым системам, но не уточнил, идет ли речь непосредственно о Swift.

Украина обеспокоена тем, что Запад может ослабить свою позицию в отношении России.

"Даже сегодня, в самый день переговоров, мы видим, как россияне уже начали манипулировать", - заявил президент Зеленский. "Они уже пытаются исказить договоренности и, по сути, обмануть как наших посредников, так и весь мир".

Хочет ли Путин мира?

Нет никаких признаков, что Кремль действительно готовится к миру. Министерство иностранных дел России заявило, что ожидать "прорыва" не стоит, а представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "заблуждением" предположение, что боевые действия в Украине в ближайшее время прекратятся. Дата нового раунда переговоров между США и Россией также не определена.

Поскольку российские войска продолжают медленное наступление на востоке Украины, а администрация Трампа все чаще повторяет тезисы Кремля о войне, у Путина нет весомых стимулов для прекращения вторжения.

Несмотря на значительные потери среди российских военных, риторика Кремля почти не изменилась с начала полномасштабной агрессии в 2022 году. На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров повторил, что Москва стремится "денацифицировать" Украину, ссылаясь на пропагандистские утверждения Путина о "неонацистском" характере украинского государства. Он также обвинил Запад в попытке "сдержать" Россию, сравнивая ситуацию с действиями "Наполеона и Гитлера".

В день начала переговоров в Саудовской Аравии российский ракетный удар по Сумах вызвал ранения 88 человек, в том числе 17 детей.

По вопросу похищенных украинских детей и пленных, Белый дом лишь отметил, что будет оставаться "преданным" усилиям по их возвращению.

"Для обмена пленными и возвращения детей желания недостаточно", - отметил Лещенко. "Непонятно, как Соединенные Штаты окажут эту помощь".

Договоренности по Черному морю

25 марта российская сторона заявила, что США согласились на снятие части санкций в обмен на поддержку соглашения по Черному морю.

Сам Трамп заявил, что его администрация рассматривает выдвинутые Россией требования. "Есть пять или шесть условий и мы рассматриваем их все", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: