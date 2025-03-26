От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены.

Соединенные Штаты Америки готовы рассмотреть повторное подключение России к системе SWIFT.

Такой вывод можно сделать из заявления министра финансов США Скота Бессента. Как он акцентировал в эфире Fox News, потенциальное подключение российских банков к международной банковской системе SWIFT будет зависеть от действий Кремля.

Он также прокомментировал требования, которые Россия выдвинула в контексте переговоров по прекращению огня в Украине. По его словам, они "на рассмотрении".

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"От дальнейших действий российского руководства зависит, будут ли санкции усилены или ослаблены. И президент Трамп, я думаю, без колебаний усилит санкции, если это даст ему преимущество на переговорах", – пояснил Бессент.

Санкции против России

На переговорах с США в Саудовской Аравии Россия выдвинула ряд требований. По словам президента США Дональда Трампа, их 5 или 6. В частности, в Москве требуют снять санкции с Россельхозбанка и компаний-производителей и экспортеров удобрений.

The Economist писало, что даже если США и ослабят санкционное давление на Россию, экономике страны-агрессора существенно навредит Европа. Москва все равно будет ограничена в торговле, а также в доступе к платежным системам и иностранным инвестициям.

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