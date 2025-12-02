Кушнер отправляется в Москву вместе со Стивом Уиткоффом, чтобы продвинуть мирные переговоры по Украине на фоне оптимизма США и сложных территориальных вопросов.

Джаред Кушнер, зять президента Трампа и бывший советник Белого дома, присоединится к специальному посланнику Стиву Уиткоффу на переговорах с правителем России Владимиром Путиным в Москве во вторник. Белый дом заявил об "очень оптимистичном" настрое относительно возможного достижения соглашения о прекращении войны в Украине, пишет The Times.

Уиткофф и Кушнер стали ведущими американскими переговорщиками, оттеснив государственного секретаря Марко Рубио, который считается более лояльным к Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила:

"Президент и его команда так упорно работали над этими усилиями, и все они действительно хотят, чтобы эта война закончилась".

Текущее состояние переговоров

Первоначальный 28-пунктовый план, согласованный Уиткоффом и Кушнером, считался чрезмерно щедрым для Кремля, поскольку требовал от Украины уступок, включая сдачу территории и ограничение вооруженных сил.

Президент Владимир Зеленский оценил пересмотренное соглашение из 19 пунктов как улучшение первоначального плана:

"План, который у нас есть, лучше. Вопрос территории и земли, пожалуй, самый сложный".

Перед переговорами Путин посетил военный командный пункт и цинично заявил: "Это трагедия - трагедия для украинского народа, связанная с преступной политикой воровской хунты".

Украинские аналитики, такие как Андрей Коваленко, отмечают, что "громкие заявления Путина были сделаны исключительно для западной аудитории и для повышения дипломатических ставок".

Предыдущие встречи во Флориде между американской и украинской делегациями с участием Уиткоффа, Кушнера и Рубио достигли "значительного прогресса", сообщил главный украинский переговорщик Рустем Умеров.

"Благодарен американской стороне за их конструктивный и партнерский подход. Мы договорились поддерживать постоянный и тесный контакт в продолжении этого процесса", - заявил он.

Кушнер едет к Путину - что известно

Во вторник в Москву отправятся Стив Уиткофф, давний бизнес-партнер Трампа, и его зять Джаред Кушнер. Оба не имеют официальных должностей и не были утверждены Сенатом, но именно их президент считает ключевыми посредниками.

Джаред Кушнер, который снова стал заметной фигурой во внешней политике, не имеет формальной должности, но, по словам источников, пользуется "полным доверием Трампа". Для иностранных лидеров его участие - сигнал, что они фактически говорят с самим президентом.

