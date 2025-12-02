Песков заявил, что Россия якобы "выступает за мир".

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы открыта к мирным переговорам с Украиной. Тем не менее, он добавил, что все цели войны "должны быть достигнуты". Его слова цитируют росСМИ.

"Для нас это имеет большое значение, поскольку Россия остается открытой для мирных переговоров. Но путем мирных переговоров мы должны достичь наших целей и устранить первичные причины военной операции", - сказал Песков

Пресс-секретарь главы РФ заверил, что Кремль якобы "высоко ценит мирные инициативы администрации США". Тем не менее, он подчеркнул, что любые переговоры о мире должны проводиться якобы "только после достижения всех стратегических целей Москвы".

"Россия выступает за мир. Мы ищем пути достижения мира, но мы хотим, чтобы наши интересы были учтены", - добавил Песков.

Напомним, что уже сегодня, 2 декабря, специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф встретится с российским диктатором Владимиром Путиным. Ожидается, что одной из главных тем для обсуждения станет мирный план по урегулированию войны в Украине, который продвигают США.

Россия собирается отклонить мирный план Трампа

Ранее в Институте изучения войны (ISW) заявили, что Кремль, вероятнее всего, отвергнет совместное мирное предложение США и Украины во время встречи главы РФ Владимира Путина со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффом. Аналитики видят признаки полной неготовности Москвы к компромиссу.

В ISW отметили, что Россия сознательно избегает публичных заявлений о переговорах. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва "не намерена вести переговоры через мегафон", а российские парламентарии демонстрируют жесткие позиции.

