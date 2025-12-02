По словам журналистов, способность Европы влиять на мирное соглашение является ограниченной.

Несмотря на то, как завершится последняя попытка президента США Дональда Трампа завершить войну в Украине, Европа опасается, что рано или поздно будет заключено соглашение, которое не накажет и не ослабит Россию, что поставит безопасность континента под еще большую угрозу. Об этом пишет Reuters.

"Европа может даже вынуждена будет принять растущее экономическое партнерство между Вашингтоном, ее традиционным защитником в альянсе НАТО, и Москвой, которую большинство европейских правительств - и именно НАТО - считают самой большой угрозой европейской безопасности", - отмечают в материале.

В то же время несмотря на то, что украинцам и другим европейцам удалось отвергнуть часть 28-пунктного плана США о прекращении боевых действий, который считался слишком пророссийским, любое соглашение все равно может иметь значительные риски для континента.

Однако, как пишет Reuters, способность Европы влиять на соглашение является ограниченной, в том числе и из-за отсутствия жесткой силы, чтобы диктовать условия. Также Европа не имела представителей на переговорах между американскими и украинскими чиновниками во Флориде на выходных, поэтому будет только наблюдать издалека, когда спецпосланник США Стив Уиткофф посетит российского диктатора Владимира Путина уже сегодня, 2 декабря.

"У меня сложилось впечатление, что постепенно осознается, что в какой-то момент будет заключена неприятная сделка. Трамп явно хочет сделки. Что очень неприятно для европейцев... это то, что он хочет сделки в соответствии с логикой великих держав: "Мы - США, они - Россия, мы - великие державы"", - отметил Луук ван Мидделаар, основатель и директор аналитического центра Брюссельский институт геополитики.

Также европейские чиновники говорят, что не видят никаких признаков того, что Путин хочет прекратить войну в Украине, однако если он это сделает, то любое соглашение, которое не уважает территориальную целостность Украины, может поощрить РФ снова атаковать другие страны.

"Однако сейчас кажется вероятным, что любое мирное соглашение позволит Москве по крайней мере сохранить контроль над украинскими территориями, которые она захватила силой, независимо от того, будут ли официально изменены границы. Администрация Трампа также не отвергла российские претензии на остальной Донбасс, который Москва не смогла захватить после почти четырех лет войны", - напомнили в издании.

Более того, Трамп и другие американские чиновники четко дали понять, что видят большие возможности для заключения деловых соглашений с Москвой после окончания войны. По словам европейских чиновников, прекращение изоляции РФ от западной экономики даст Москве миллиарды долларов для того, чтобы восстановить свою армию.

"Однако европейские лидеры пытаются оказать сильное влияние на любое мирное урегулирование, несмотря на то, что Европа предоставила Украине около 180 миллиардов евро (209,23 миллиарда долларов) помощи с момента вторжения России в феврале 2022 года", - подчеркнули в материале.

Кроме того, ЕС имеет большой потенциальный козырь в виде замороженных российских активов. Однако лидеры блока до сих пор не смогли договориться о предложении использовать эти активы для финансирования займа Украине размером 140 млрд евро, которая позволила бы Киеву удержаться на плаву и продолжать борьбу в течение следующих двух лет.

"Европейцы сейчас платят цену за то, что не инвестировали в военный потенциал в течение последних лет. Европейцы не сидят за столом переговоров. Потому что, цитируя Трампа, у них нет карт", - отметила Клаудия Мейджор, старший вице-президент по вопросам трансатлантической безопасности в аналитическом центре German Marshall Fund of the United States.

Европа и война в Украине - последние новости

Ранее Bloomberg писал, что ЕС не может стать геополитическим игроком, который способен решить вопрос Украины. В издании отмечают, что для этого нужно было бы продемонстрировать значительную силу, а это просто не входит в ДНК блока.

"Ключ заключается в том, чтобы сделать Европу - а не ЕС - движущей силой дипломатии и проекции жесткой силы. Жесткая внешняя политика должна проводиться за пределами ЕС, по возможности в рамках НАТО, а если это невозможно - с помощью специально созданных коалиций", - подчеркнул обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

В то же время The Guardian сообщал, что из-за политики Трампа Европа должна понять, что осталась один на один с РФ. В издании отмечают, что как бы часто она не пыталась оттолкнуть Трампа от России, тот всегда возвращается к своей естественной симпатии к Путину.

"Каждый раз, когда Европа чувствует, что она на грани того, чтобы убедить Трампа в том, что Россия является агрессором, который угрожает безопасности Европы и, как следствие, США, Трамп дает Путину еще один шанс, "еще две недели", еще один телефонный звонок", - добавили в The Guardian.

