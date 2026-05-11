Каллас ответила, сможет ли Шредер стать переговорщиком по Украине

Шредер - давний российский лоббист, отстаивающий интересы России.

Кандидатура бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера не может рассматриваться на должность представителя Евросоюза для переговоров с Россией.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом высокий представитель ЕС Кая Каллас заявила перед заседанием Евросовета на уровне министров иностранных дел стран-членов.

О Шредере

"Во-первых, если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени – это будет не очень разумно. И во-вторых, я думаю, что Герхард Шредер был высокопоставленным лоббистом для российского государства и компаний. Поэтому понятно, почему Путин хочет, чтобы он был именно таким человеком, который фактически сидел бы по обе стороны стола переговоров", – подчеркнула Каллас.

О режиме прекращения огня

Кроме того, как отметила верховная представительница ЕС, временный режим прекращения огня, которого так хотел Путин, был "очень циничным", чтобы "защитить его парад". Она заметила, что российские захватчики продолжали атаковать гражданское население в Украине. Вместо этого, по ее словам, Украина предлагала безусловный режим прекращения огня, но Россия на это не согласилась.

О переговорах ЕС с Россией

Также она прокомментировала вопрос о том, должен ли Евросоюз готовиться к переговорам с Россией относительно будущей европейской архитектуры безопасности.

"Прежде чем мы будем говорить с Россией, мы должны обсудить это между собой – о чем мы хотим с ней говорить", – сказала верховный представитель ЕС.

С этой целью будет проведена неформальная встреча глав МИД, в ходе которой будут обсуждены предложения Каллас по актуальным вопросам, в том числе по европейской безопасности в условиях, когда Россия постоянно нападает на соседние страны. Внимание будет сосредоточено на том, как предотвратить это.

Как отметила Каллас, Россия должна идти на уступки.

Отдельно Каллас отметила, что ожидает продвижения санкций против лиц, причастных к работе с депортированными украинскими детьми.

Назначение Шредера переговорщиком: новости

Как сообщал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин заявляет, что хотел бы видеть Шредера в роли возможного европейского посредника на мирных переговорах по прекращению войны в Украине.

В то же время в Берлине не в восторге от идеи Кремля назначить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера главным представителем ЕС на переговорах с РФ о мире в Украине.

