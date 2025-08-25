Иногда Трамп изображает себя посредником, а порой звучит как союзник Украины, обещая помочь защитить ее от будущих атак.

Прошло уже 9 дней после встречи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. И все указывает на то, что любой реальный прогресс остановился.

Об этом говорится в материале The New York Times. Авторы напомнили, что, по мнению Трампа, для решения войны нужна встреча лидеров Украины и России. Но последние 10 дней Трамп демонстрировал стратегическую непоследовательность, пишут журналисты.

"Иногда Трамп изображает себя посредником, который может использовать свое влияние, чтобы добиться уступок от Путина, а затем заставить Зеленского уступить часть территории и заключить соглашение. В другие моменты он звучит как союзник Украины, обещая помочь защитить ее от будущих атак", – говорится в материале.

Издание также отметило, что на прошлой неделе американский лидер заявил, что Украина "не имеет шансов на победу", если ей не позволять атаковать объекты глубоко в России. Он обвинил Джо Байдена в том, что тот не позволял Украине сражаться, а дал возможность только защищаться.

Авторы утверждают, что в случае с Украиной Трамп всегда оставляет себе лазейку. Он говорит, что, возможно, мира не будет, и, возможно, США придется просто отступить и позволить сторонам решать конфликт между собой. А заявлениями о том, что он может посадить Путина и Зеленского за стол переговоров, но не может заставить их достичь соглашения, Трамп оставляет лазейку на случай, если переговоры будут провальными.

Еще в Анкоридже американский президент сказал, что Путин согласился с западными гарантиями безопасности для Украины. Но после этого в Москве заявили, что тоже должны быть частью "сил безопасности". Там также предложили, чтобы ни одна страна НАТО не держала свои войска в Украине.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на днях уклонился от вопроса о том, может ли Россия играть роль в гарантиях безопасности. По его словам, "компромисс является частью переговоров".

Вэнс добавил, что в администрации Трампа "применили против россиян большее экономическое давление, чтобы остановить эту войну, чем Байден за три года". В свою очередь, помощники Байдена это отрицают, учитывая введенные санкции в области торговли, банковского дела, финансов и других секторов.

"Мы в конечном итоге добьемся успеха или столкнемся с препятствием", – отмечал Вэнс, снова изображая Вашингтон как посредника.

При этом журналисты напомнили, что еще на посту сенатора Вэнс регулярно высказывался в поддержку прекращения помощи Украине, поскольку исход этой войны не имеет прямого значения для национальных интересов США.

Война в Украине и США: другие новости

Президент США Дональд Трамп 25 августа заявил, что считал, что российско-украинскую войну будет остановить очень просто, "но оказалось, что есть серьезные личностные конфликты". При этом он говорит, что в конце концов она будет урегулирована.

Кроме того, он заявил, что США больше не будут давать деньги для Украины. Американское оружие по запросу Киева будут покупать страны НАТО.

Американский лидер также добавил, что Украина всегда была для Путина "лакомым куском". Он в очередной раз повторил тезис о том, что если бы он был президентом США, полномасштабной войны не произошло бы.

