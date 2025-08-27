Брюссель с надеждой ждет, усилит ли Белый дом вторичные санкции против Кремля.

Европейский союз разрабатывает новые меры, направленные на то, чтобы сильнее ударить по ослабленной военной экономике России. Но после уже принятого решения отказаться от импорта нефти и газа в Брюсселе всё больше понимают: именно Вашингтон, а не ЕС, способен нанести самый болезненный удар и "закрутить гайки", пишет Politico.

Новый пакет санкций станет уже 19-м по счёту с начала полномасштабного вторжения и будет представлен в следующем месяце, но, по словам европейских дипломатов, в него не войдут серьёзные ограничения на продажу энергоносителей.

Основной акцент сделают на так называемый "теневой флот" судов и компании, которые помогают России обходить существующие правила.

Видео дня

"Самыми болезненными для Москвы могли бы стать вторичные санкции — против компаний или стран, ведущих бизнес с Россией. Но именно США способны реально ввести такие меры и заставить их работать", - говорится в материале.

Сообщается, что кремлевский диктатор Владимир Путин согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске только после того, как Вашингтон ввёл высокие тарифы против Индии за закупку российской нефти — ключевого источника доходов экономики. Следующим шагом может стать ужесточение аналогичных санкций, чтобы перекрыть жизненно важную для России торговлю с Китаем.

СМИ пишет, что Трамп, похоже, оставляет такой вариант "в запасе", если мирные переговоры провалятся.

Санкции заканчиваются?

Страны ЕС в июне одобрили снижение потолка цен на российскую нефть, запрет на топливо, произведённое из её сырья, и внесение в чёрный список компаний, связанных с газопроводами "Северный поток". Вместе с новым планом по полному отказу от импорта энергоносителей это оставляет у блока очень мало инструментов, чтобы ещё сильнее надавить на Москву.

"Мы не ожидаем, что в 19-м пакете ЕС останется много пространства для значимых санкций против российской нефти. Предыдущий пакет уже сильно ударил по российской нефти, и на данном этапе мы не видим большого потенциала для новых ограничений", — заявил ведущий аналитик по рынку нефти в компании ICIS Аджай Пармар. Также говорится, что хоть российская экономика "внешне выглядит устойчивой", на самом деле она уже трещит под давлением Запада.

Падение цен на нефть, стагнация в военно-промышленном секторе, надвигающийся банковский кризис и растущие военные расходы ведут экономику России к рецессии. Санкции против теневого флота — лишь один из множества факторов.

Вторичные санкции США против компаний, сотрудничающих с российскими фирмами, "существенно усугубили бы текущие проблемы российской экономики. Однако Кремль не воспринимает угрозы администрации Трампа всерьёз и считает, что способен пережить шторм".

Тем временем рассматриваются и другие меры для ослабления возможностей России, включая ограничение свободы передвижения её дипломатов по Шенгенской зоне. По мнению сторонников, нынешняя полная свобода осложняет отслеживание разведчиков, которые могут готовить враждебные акции вдали от страны, выдавшей им визу.

Другие новости о санкциях против России

Ранее УНИАН сообщал, что беспрецедентные в истории санкции против РФ не работают как надо... и на это есть одна причина. Большинство наложенных санкций являются мелочными, а главное не сделано - не перекрыт поток валюты в Россию.

Кроме того, мы рассказывали, что в Литве задержали более 10 человек, которые помогали России обходить санкции. "Каунасская компания, имеющая тесные и постоянные связи с хозяйствующими субъектами, работающими в России, активно участвовала в проектах, реализуемых в России", - говорится в официальном заявлении Уголовной службы Таможенного департамента страны.

Вас также могут заинтересовать новости: