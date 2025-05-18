На событие прибыли и другие мировые лидеры.

В Ватикане началась интронизационная месса нового Папы Римского Льва XIV. Понтифик уже появился перед верующими, которые собрались на площади Святого Петра. Участие в торжествах также примет и президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди.

В NBC News уточнили, что церемония интронизации продлится около двух часов. Она будет включать мессу и несколько папских ритуалов, таких как вручение перстня рыбака, наложение паллия и чествование кардиналами.

Также на событие прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и государственный секретарь Марко Рубио.

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Всего на церемонии присутствуют более 150 международных делегаций во главе с монархами, президентами и премьер-министрами.

Кроме того, Папа Римский Лев XIV уже успел благословить младенцев. По информации СМИ, на площади Святого Петра ожидается присутствие около 250 тысяч паломников.

Папа Римский и Украина - последние новости

Ранее BILD сообщал, что новый Папа Римский планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в это воскресенье. В частности понтифик выразил готовность стать посредником в прекращении любой войны из тех, что сейчас продолжаются.

"Святой Престол готов к встрече врагов и взглядов друг другу в глаза, чтобы народы могли получить достоинство, которого они заслуживают", - отметил Папа Лев XIV.

Также стало известно, что вскоре Папа Римский может посетить Украину, однако государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин заявил, что сейчас рано думать о возможном визите Папы Римского Льва XIV в Украину, ведь Ватикан имеет традицию дипломатического нейтралитета.

По словам представителя Ватикана, визит Папы Римского в Украину пока не ко времени, но он напомнил, что понтифик пообещал приложить все усилия, чтобы попытаться свести Россию и Украину за стол переговоров.

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