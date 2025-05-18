Скрытый источник чистой энергии может питать Землю в течение 170 000 лет

Ученые считают, что этот природный газ может стать ключевым компонентом для смягчения последствий изменения климата.

Скрытый источник чистой энергии может питать планету более 100 тысяч лет. Речь идет о "водородных системах", которые могут быть погребены под континентами по всей планете.

Издание ABCnews пишет, что мсточники водорода могут скрываться под земной корой - их достаточно, чтобы обеспечить Землю энергией при ее нынешних потребностях в энергии в течение следующих 170 000 лет, согласно статье, опубликованной в журнале Nature Reviews Earth & Environment.

Концепция использования водорода в качестве возобновляемой энергии не нова, но пока только 0,1% водородной энергии считается "зеленой", или произведенной "климатически нейтральным" способом, по данным Всемирного экономического форума. Сегодня водород производится с помощью термических процессов с использованием пара и углеводородов, побочные продукты которых способствуют 2,4% глобальных выбросов углекислого газа (CO2), говорится в пресс-релизе Оксфордского университета.

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Вероятно, "водородные системы" погребены под континентами по всей планете. По словам исследователей, водородный газ накапливался в земной коре на протяжении последнего миллиарда лет.

Исследователи разработали "рецепт разведки", чтобы оценить, где могут находиться водородные резервуары, а также где их добыча будет иметь наибольший экономический смысл.

По словам исследователей, в первую очередь обращают внимание на запасы самого газа, породы-коллекторы и геологические образования, препятствующие выходу водорода в атмосферу.

Надежные поставки водорода жизненно важны для функционирования современного мира, говорят исследователи. Удобрения, используемые в сельском хозяйстве, производятся с помощью водорода, и этот газ также служит "ключевым энергетическим компонентом" для будущего с нулевым содержанием углерода, говорят исследователи.

Мировой спрос на водород достиг 97 миллионов тонн в 2023 году, но к 2050 году ожидается увеличение спроса до 540 тонн, говорят исследователи.

Производство с последующим захоронением отходов СО2 или из возобновляемых источников энергии - таких как ветер или солнце - также могут стать будущими источниками водорода, считают исследователи.

Ранее УНИАН писал, что ученые создали гибкие солнечные панели, которые в разы дешевле и эффективнее обычных батарей.

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