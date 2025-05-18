По словам Маломужа, российский диктатор не имеет аргументов на переговорах.

Российский диктатор Владимир Путин будет продолжать боевые действия, чтобы заставить Украину капитулировать и принять его условия. Такое мнение высказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010) Николай Маломуж в эфире "Эспрессо".

"Стратегия Путина заключается в том, чтобы заставить Украину капитулировать. В частности, к уступкам и согласованию условий России. Россияне хотят оккупировать минимум 5 областей и продвигаться дальше. Путин не имеет аргументов на переговорах. Трамп очень любит говорить о козырях Украины, то в этой ситуации именно Путин их не имеет. Он наносит удары по гражданскому населению Украины, а его войска пытаются наступать по разным секторам. Россияне перебрасывают войска и готовятся наступать на разных направлениях. Это Харьковщина, Сумщина и Лиманское направление Донецкой области", - отметил генерал.

По словам Маломужа, российские оккупанты не имеют достаточно ресурсов для проведения крупных наступательных операций.

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"Россияне действительно готовятся к расширению наступательных действий, чтобы ставить Украине условия. Впрочем стоит заметить, что ресурсов для таких действий враг имеет в ограниченном количестве. Для такого наступления им нужно минимум до 1 млн личного состава. Россия таких ресурсов на сегодня не имеет", - заверил эксперт.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее военный эксперт Евгений Дикий оценил шансы РФ во время летнего наступления. По его словам, для создания картинки на переговорах россиянам важно имитировать, что их наступление не менее успешное, чем в прошлом году.

"С военной точки зрения - есть ли у них шанс на успех? Очень немного. Есть только один фактор, который играет им на руку. И это украинский тыл. Нам есть чем воевать, реально слабое место - это количество людей. Если где-то в какой-то момент не хватит наших защитников, просто количественно - то там может быть какое-то успешное наступление", - предупредил ветеран АТО.

Также Дикий рассказал о ситуации на фронте. Он отметил, что она является сложной, однако стабильной, ведь украинским военным удалось выстроить сильную оборону.

"Российская армия забуксовала. Уперлась в нашу оборону, которая чем дальше, тем больше затвердевает... У них самое успешное направление за прошлый год - 47 километров продвижения. Это Покровское направление. Они 47 там прошли, положили численность примерно нескольких европейских армий. Не менее сотки они оставили только на этом направлении", - подчеркнул он.

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