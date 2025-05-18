По словам эксперта, наиболее вредными для воды являются металлургия и горнодобывающая отрасль.

Наиболее загрязненная вода в Украине находится возле центров промышленности вдоль Днепра и на Приазовье. Об этом рассказал член совета Украинской водной ассоциации, заведующий кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального университета Леонид Бицюра в интервью "РБК-Украина".

По его словам, загрязнение попадает в воду от любой деятельности человека. В частности на поверхности земли может быть строительный и бытовой мусор, удобрения на полях и тому подобное. Все эти вещи попадают в землю, после чего - в поверхностные и грунтовые воды.

"Это центральная Украина, в частности Днепр, Запорожье и также Восток. Там отдельная проблема - затопленные шахты. Рядом ведутся боевые действия, и при отсутствии оборудования, электроэнергии, выкачать оттуда воду просто невозможно", - объяснил эколог.

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Бицюра добавил, что ухудшение показателей воды также фиксируются возле областных центров, которые стоят на Днепре. Наиболее вредными для воды являются металлургия и горнодобывающая отрасль, ведь они являются прямыми загрязнителями.

Специалист отметил, что Львовская область тоже имеет такие индустриальные зоны, но в меньшем количестве. В Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях есть точечные загрязнения сельскохозяйственного и бытового происхождения. Если говорить о Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Киевской и Житомирской областях, то добавляется более выраженное промышленное загрязнение.

В то же время вода загрязняется не только из-за индустриальных мощностей. По словам эколога, вред наносит сельское хозяйство, ведь там используются пестициды, инсектициды, гербициды и другие средства защиты растений, которые имеют химическую основу с разным периодом распада.

Бицюра отметил, что все эти средства смываются через грунтовые массивы, которые попадают в воду. Он добавил, что больше всего из сельского хозяйства наносят вред свинокомплексы и птицефермы.

"Из аграриев больше всего загрязняют воду неусвояемые удобрения. У нас этот процесс фактически не контролируют. Законопроект по контролю качества почв блокируется на уровне аграрного комитета ВР. В отличие от экологии, аграрный сектор имеет мощных лоббистов, в том числе и в профильном комитете ВР. И поэтому вместо этого контроль происходит на уровне самих аграрных предприятий, то есть ситуация такова, что фактически они контролируют сами себя", - объяснил эколог.

Кроме того, вода загрязняется и через коммунально-бытовые стоки, где нет очистных сооружений, поэтому в воде могут быть микробиологические загрязнители, остатки фармацевтических препаратов и другие отходы.

"У крупных водоканалов есть очистные сооружения, в мелких их нет. Особенно есть проблема в сельских общинах: там загрязненность меньше, точечная, но плотность загрязнения может быть больше. Поэтому когда говорят: "переезжайте из города в село, здесь лучше экология и лучше вода", то так в жизни работает не всегда. Надо понимать специфику воды в тех или иных районах. Какие есть показатели натрия, кальция, магния, железа. Какая щелочность воды и т.д.", - подчеркнул эксперт.

Также на качество воды, по словам Бицюры, влияет несоблюдение санитарных и береговых водозащитных зон.

"Есть нормы, какое должно быть расстояние от кромки воды до пашни. А хозяйства часто распахивают земли прямо у воды, и туда попадают средства защиты растений и удобрений. Сначала в поверхностные воды и затем в подземные", - отметил эколог.

Специалист добавил, что есть проблемы и с колодцами, ведь он сам не раз видел, что в селах колодцы находятся возле свалок, где вода непригодна для употребления.

"Люди даже визуально видят, что вода мутная и даже с пенкой. Поэтому однозначно нельзя сказать, что вода в селах чище, чем в городе. Она порой может быть еще и грязнее за счет того, что туда могут попадать или удобрения с полей, или стоки с ферм", - подчеркнул Бицюра.

Как проверить качество воды?

Эколог подытожил, что иногда вода визуально может чем-то не нравиться, однако по результатам анализов она является нормальной или наоборот.

Эксперт отметил, что проверить качество воды можно в лабораторных центрах Минздрава, а также в Госпродпотребслужбе. По его словам, все эти организации имеют платные услуги, которые могут предоставлять по просьбе граждан.

Также в Одессе, Вышгороде и Ивано-Франковске есть мощные лаборатории, где могут анализировать воду на 200 показателей, добавил Бицюра.

Экология Украины - последние новости

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