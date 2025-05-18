Россия пытается делать картинку наступления, чтобы иметь больше возможностей во время переговоров.

Российские оккупанты планируют свою наступательную кампанию на лето 2025 года, которая фактически будет имитацией. Такое мнение высказал ветеран, директор Национального антарктического центра Евгений Дикий в эфире "Киев 24".

"Они будут пробовать наступать везде, где только могут. Они будут прощупывать нашу линию обороны, искать, где наша оборона истощилась, чтобы можно было поперти вперед. Им критически важно создать эту картинку непрерывного наступления. Как они это будут позиционировать на переговорах - мы бы могли при желании дойти и до Киева и до Львова. Но так и быть, из большого уважения к Трампу мы готовы остановиться на таком - и перечень невозможных условий", - сказал Дикий.

Он добавил, что для создания такой картинки на переговорах россиянам важно имитировать, что их наступление не менее успешное, чем в прошлом году.

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"С военной точки зрения - есть ли у них шанс на успех? Очень немного. Есть только один фактор, который играет им на руку. И это украинский тыл. Нам есть чем воевать, реально слабое место - это количество людей. Если где-то в какой-то момент не хватит наших защитников, просто количественно - то там может быть какое-то успешное наступление", - добавил Дикий.

Наступление РФ: что известно

Накануне в ОТГ "Харьков" сообщили, что российские оккупанты уже фактически начали летнюю наступательную кампанию. По их данным, россияне продолжают накапливать силы.

О начале наступления России сообщил и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что оккупанты пытаются сунуться по всему фронту. По словам Зеленского, РФ выбрала Сумское направление как приоритетное во время своего наступления.

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