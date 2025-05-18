Есть кое-что, что работодатели хотят услышать на собеседовании, поделился эксперт.

Если вы не знаете, что не стоит говорить на собеседовании и какие действия больше всего отталкивают работодателей или их представителей, но уже туда собираетесь – тогда еще есть возможность спасти себя от провала.

Многие боятся, что будут сложные вопросы на собеседовании, но при этом упускают еще несколько очень важных нюансов, которые способны сыграть ключевую роль в том, получите ли вы желаемую должность или нет. Эксперт по карьере Марк Ротвелл объяснил изданию Еxpress, как не "проколоться" во время важного мероприятия.

Что работодатель оценивает на собеседовании

По словам Ротвелла, на встрече, даже виртуальной, чаще всего обращают внимание на то, какой внешний вид кандидата. Стоит одеваться презентабельно, иначе – есть угроза не получить пост. Конечно, есть исключения из правила, однако лучше не рисковать и отказаться, например, от спортивного костюма в пользу одежды, в которой вы будете выглядеть как деловой человек.

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Вот на что смотрит работодатель при приеме на работу точно – так это на поведение человека. Эксперт не советует кандидатам быть слишком раскованными, поскольку их могут посчитать людьми, которые к работе относятся несерьезно.

По его словам, также есть и другие "красные флаги" для работодателей:

Кандидат во время виртуального интервью занимается своими делами.

Ложь в резюме.

Ротвелл предупредил, что, если человека поймают на лжи, то поставят под сомнение его надежность как сотрудника.

Что хочет услышать работодатель на собеседовании

Эксперт утверждает, что работодателя может разочаровать, если во время мероприятия кандидат не упомянет о компании, в которой хочет заполучить должность, в том числе о ее успехах или клиентах.

Есть разные мнения насчет того, какие качества привлекают работодателя. В частности, аналитик Джеймс Дули поделился, что для корпораций, в том числе Google и Apple, важно, как кандидаты способны думать на ходу и решать неожиданные проблемы, поэтому им ставят неудобные вопросы. По его словам, при этом от кандидатов не ожидают "правильных ответов", а смотрят на то, как раскрывается их аналитическое и творческое мышление.

Дули сказал, что в корпорациях вопросы на собеседовании были такие:

Какое количество мячей для игры в баскетбол поместится в этой комнате? Такой вопрос получил кандидат на одну из должностей в Google.

Если бы вы занимали должность доставщика пиццы, чем бы вам были полезны ножницы?

Последним вопросом озадачили человека, который хотел заполучить работу в Apple.

Ранее УНИАН писал, какие вопросы на стрессоустойчивость ставят на собеседовании.

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