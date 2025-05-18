Задержки с выдачей лицензий ставят под угрозу поставки материалов, имеющих решающее значение для производства различной продукции.

Власти Китая начали выдавать первые разрешения на поставки редкоземельных элементов в соответствии с новыми правилами экспортного контроля. Медленные темпы выдачи лицензий грозят нарушением глобальных цепочек поставок.

Издание Financial Times пишет, что экспортеры, китайские промышленные группы и эксперты заявили, что после нескольких недель задержки министерство торговли Пекина одобрило некоторые лицензии на экспорт в Европу, но темпы были слишком медленными, чтобы удовлетворить спрос.

"Окно", позволяющее избежать значительного ущерба для производства в Европе, быстро закрывается", - сказал Вольфганг Нидермарк, член исполнительного совета Федерации немецкой промышленности.

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Американские производители, включая Tesla, Ford и Lockheed Martin, выразили обеспокоенность новыми мерами экспортного контроля Китая. Один из руководителей европейской промышленности в Китае сказал, что нынешние задержки "неприемлемы" для иностранных производителей.

"На местах я наблюдаю настоящую некомпетентность; они недооценили, какими будут последствия и что нужно будет подготовить на рабочем уровне", - отметил собеседник.

Неясно, начал ли Китай одобрять экспорт в США после того, как государства договорились о прекращении торговой войны.

Компания Yantai Zhenghai Magnetic Material, экспортер из восточной китайской провинции Шаньдун, заявила, что получила лицензии на экспорт и "возобновила" прием заказов от некоторых клиентов.

Кроме того, два источника сообщили, что по крайней мере одна партия, предназначенная для немецких предприятий автопроизводителя Volkswagen, была одобрена. Компания заявила, что поставки деталей, содержащих редкоземы, стабильны и что его поставщики получили "ограниченное количество таких лицензий".

Существуют опасения, что китайская бюрократия, занимающаяся выдачей лицензий, будет перегружена по мере роста числа заявок. При этом европейские компании "не уверены, как доказать", что их грузы не будут реэкспортированы в США, что нарушит условия лицензирования.

Исполнительный директор автомобильного подразделения индийского конгломерата Mahindra & Mahindra Раджеш Джеджурикар сказал, что процесс получения сертификата конечного использования, призванного гарантировать, что поставки не будут использованы для производства оружия, "в настоящее время не ясен".

Эксперты говорят, что последние меры контроля за редкоземельными металлами придадут импульс усилиям Запада по снижению зависимости от Китая.

Пошлины Трампа в отношеннии Китая - главные новости

Президент США Дональд Трамп против Китая наибольшие пошлины. Совокупная ставка составила 145%. В свою очередь Пекин ввел ограничения на экспорт редкоземельных металлов, что поставило под угрозу глобальные поставки ключевых материалов для высокотехнологичного производства

Редкоземельные металлы необходимы для различного производства - от истребителей до стержней ядерных реакторов и смартфонов.

12 мая стало известно, что США и Китай договорились временно снизить пошлины на товары, чтобы снизить торговую напряженность и дать крупнейшим экономикам мира еще три месяца на урегулирование разногласий.

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