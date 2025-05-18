По словам дипломата, тактика "запугивания" РФ не сработала.

Член украинской делегации на переговорах в Стамбуле и заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица высказал предположение, что некоторые высказывания представителей РФ были направлены в его сторону. Об этом он рассказал в своей заметке в соцсети X.

По словам Кислицы, заявление главы российской делегации Владимира Мединского является "тактикой запугивания".

"На кого бы из нашей делегации не была направлена эта тактика "запугивания" - на меня, или, возможно, на других, или на всех нас - она не сработала. На самом деле она имела совершенно противоположный эффект. Это лишь укрепило нашу решимость остановить зло, которое хвастается тем, что убивает, и полно решимости продолжать убивать наших беззащитных граждан", - отметил дипломат.

Видео дня

Кроме того, Кислица обнародовал фотографию своего племянника Макса, который погиб в российско-украинской войне.

"Максу было 23 года, и в нашей памяти он навсегда останется молодым", - добавил заместитель главы украинского МИД.

Также Кислица в другом посте рассказал, что глава делегации РФ Владимир Мединский напрямую угрожал украинской стороне.

"Был жуткий момент, когда россияне, как сообщается, угрожали своим собеседникам, как гангстеры", - написал он.

В частности Мединский во время переговоров сказал:

"Возможно, кто-то из тех, кто сидит за этим столом, потеряет больше своих близких. Россия готова воевать вечно".

Напомним, что в ноябре 2024 года Кислица рассказал, что в день, когда на фронте погиб его племянник, он был вынужден слушать российского постпреда Василия Небензю.

"Был такой летом 2022-го момент один, когда я должен был сидеть в зале Совбеза и слушать Небензю после того, как убили моего племянника, сына моей сестры, на фронте возле Северодонецка. Но я не один, который должен это все терпеть. Особенно жаль постоянных членов. Потому что они, в отличие от меня и в отличие от избранных членов, должны сидеть там с утра до ночи", - сказал дипломат в интервью "ТСН".

Что еще россияне сказали во время переговоров в Стамбуле

Как сообщал УНИАН, 16 мая в Стамбуле состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. После чего в сеть "слили" циничные угрозы главы российской делегации, советника кремлевского правителя Путина Владимира Мединского, который заявил, что Россия готова воевать вечно.

Кроме того, по словам журналиста The Economist, Мединский отмечал, что РФ не хочет войны, но готова воевать столько, сколько нужно.

Также глава российской делегации заявлял, что российским условием для прекращения огня является полный выход украинских войск из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

"Россия заявила, что согласится на прекращение огня только если Украина уйдет из четырех "аннексированных" областей, которые она даже не полностью контролирует. Москва также угрожала захватить еще две: Харьковскую и Сумскую", - написал журналист.

Вас также могут заинтересовать новости: