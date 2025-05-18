Певец завоевал сердца еврофанов, но и вляпался в скандал из-за певицы-путинистки.

Сегодня сеть гудит об австрийском победителе "Евровидения-2025" Йоханнесе Пиче, или просто JJ. Кто этот юный оперный принц с сердцем девы и голосом ангела? Почему он стал объектом скандала еще до своего выступления? И как в этом замешана певица-путинистка Анна Нетребко?

УНИАН Lite проверит 5 фактов о певце Йоханнесе Пича, которые вас удивят.

1. Контратенор - суперсила

Йоханнес - обладатель редкого голоса-контратенора. Это когда парень поет так высоко, что многие считают: "О, это точно сопрано!". Но нет, это он сам, без фальши и автотюна.

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2. Открытый гей, и этим гордится

Йоханнес не скрывает свою сексуальную ориентацию - он открытый гей и активно поддерживает ЛГБТ+ сообщество. Во многих интервью он подчеркивал, что хочет быть примером для молодых людей, которые боятся быть собой.

3. Фоловил Нетребко? Да еще и лайкал?

Вот тут начинается драма. В марте сеть всколыхнул скандальный факт: Пич активно лайкал посты российской певицы Анны Нетребко - той самой, что появлялась рядом с Путиным и не раз высказывалась о кровавой войне против Украины в стиле "все не так однозначно". Певец даже намекал, что именно творчество Нетребко вдохновляло его при создании песни для "Евровидения" Впоследствии Йоханнес отписался от нее, но след в сердцах еврофанов остался.

4. История о неразделенной любви

Нежная, лирическая, эмоциональная песня "Wasted Love" не оставляет равнодушным. Она о любви, которая сгорела, едва успев зажечься. Собственно, сам JJ намекнул, что писал ее после разрыва с бывшим парнем. Ну что ж, боль - лучший музыкальный продюсер.

5. Он еще и модник!

Пич не боится носить блестки, жемчужины, атлас и даже легкий макияж. Его образы на сцене - настоящее искусство. Это не просто парень в костюме, это живой театр.

Напомним, ранее УНИАН писал о песне победителя "Евровидения-2025" JJ под названием "Wasted Love" и ее переводе.

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