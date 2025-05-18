Наибольшее продвижение в прошлом году РФ имела на Покровском направлении.

Ситуация на фронте является крайне сложной, но в то же время стабильной. Об этом заявил Евгений Дикий, ветеран, директор Национального антарктического центра, в эфире на "Киев 24".

"Нашим защитникам и защитницам каждый день дается очень трудно. Но если посмотреть по общей ситуации, то мы реально ее стабилизировали. Российская армия забуксовала. Уперлась в нашу оборону, которая чем дальше, тем больше затвердевает... У них самое успешное направление за прошлый год - 47 километров продвижения. Это Покровское направление. Они 47 там прошли, положили численность примерно нескольких европейских армий. Не меньше сотки они оставили только на этом направлении", - сказал Дикий.

Он добавил, что Украина уже прошла самый сложный период, когда России удавалось атаковать по всему фронту.

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"Когда они очень медленно, но уверенно продвигались. Это осень-зима прошлого года. Сейчас ситуация совершенно другая. Они уже очень истощены, фактически сточились о нашу линию обороны. А по политическим причинам их гонят на такие атаки, в которые именно военные не отправляли бы", - подчеркнул Дикий.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уже фактически начала свою наступательную кампанию на всей линии фронта, в том числе и в Сумской области. По его словам, именно это направление сейчас стало главным для оккупантов.

Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, сколько оккупантов Россия задействует в войне против Украины. Он отметил, что РФ сосредоточила на 1100 километрах фронта до 640 тысяч военных. По словам Сырского, Москва перевела свою агрессию против украинского государства в войну на истощение.

В то же время майор НГУ Дмитрий Кожубенко рассказал, что помогает россиянам на фронте. Военный отметил, что ситуация очень сложная, а также врага теперь сложнее выявлять.

По его словам, весенняя погода, к сожалению, помогает российским оккупантам, скрывать накопления личного состава.

"Именно это сейчас является проблемой, ведь благодаря тому, что растет густая растительность, листья, противника обнаруживать становится сложнее, и, конечно, поражать его труднее", - пояснил Кожубенко.

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