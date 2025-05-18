Победитель "Евровидения-2024" появился на финале в образе, который очень напоминает тот, в котором Тринчер появлялась четыре года назад.

Во время финала "Евровидения-2025" швейцарский певец Nemo, который в прошлом году одержал победу с песней The Code, поразил зрителей не только вокалом, но и сценическим образом.

Украинская певица Анна Тринчер обратила внимание, что аутфит Nemo очень напоминает ее образ в далеком 2021-м. Звезда украинской поп-музыки сравнила оба лука и иронично назвала себя "законодателем моды".

"Не будем забывать законодателей моды))) это Аничка Тринчер еще в далеком 2021 году, да да", - отметила певица.

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В комментариях фолловеры Тринчер оставили немало забавных комментариев, отмечая, что смелый черный комбинезон певице подходит значительно больше, чем Nemo.

"Когда заказывали оригинал а приехала копия из отдела "все за доллар",

"Тот случай, когда: неповторимый оригинал и пародия",

"Слева - неповторимый оригинал, справа - ну посредственная скажем так пародия",

"Ожидания - реальность",

- пишут фолловеры.

Напомним, что в субботу, 17 мая, состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2025". Свои номера показали представители 26 стран. Что касается группы Ziferblat, то наши представители за песню "Bird of Pray" получили сначала 60 голосов от жюри и заняли 14 место.

Однако после добавления голосов зрителей ситуация изменилась. Украинцы заняли 9 место на "Евровидении-2025" и получили суммарно 218 баллов.

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