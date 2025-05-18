Очень часто владельцы питомцев жалуются на такое поведение животного.

Каждый владелец собаки знает, что любая прогулка на улице - настоящее испытание нервной системы и силы мышц. Единицы питомцев могут идти спокойно рядом с хозяином, но как правило, большинство животных активно интересуются окружающим миром. Именно поэтому владельцы четырехлапых любимцев должны знать, что делать - если собака тянет поводок - и как отучить ее это делать.

Почему собака тянет поводок - основные причины

Если собака тянет поводок, то объяснить такое поведение животного можно двумя аргументами. Первый - вы не научили ее ходить рядом с вами, поэтому песик идет так, как ему удобно, например, в быстром темпе. Второй - вокруг животного много интересного, это могут быть другие собаки и коты, разные запахи, занимательные предметы на земле - все что угодно.

Животное любопытно, особенно в детстве, так что пытается как можно быстрее подойти к желаемому объекту, а вы своим поводком ограничиваете свободу. Соответственно, питомец пытается освободиться от оков, и тянет вас.

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Как себя вести, если собака тянет поводок - ничего не помогает или есть спасение

Некоторые животные совершают это действие, не нанося себе особого вреда, но иногда бывает так, что собака тянет поводок и задыхается. Такой вариант, конечно, возможен или при слишком большом усердии животного, или если вы зацепили поводок за ошейник, и пользуетесь именно ним, а не шлейкой. Кстати, многие кинологи уверены, что это плохая тактика - рано или поздно животное может слишком сильно дернуть за поводок, вы, соответственно, будете пытаться его удержать, и вдвоем станете причиной травмы шейного отдела или даже позвоночника. Именно поэтому лучше купить шлейку и выгуливать собаку в ней.

В материале Express описан совет женщины, которая назвала себя хозяйкой собаки по имени Хани. Она говорит, что всего одним действием она приучила животное спокойно идти рядом. Женщина объяснила, что делать - если собака тянет поводок на прогулке - и вы не представляете, как с этим справиться.

Она привела в пример свою ситуацию:

"Мы начали обучать Хани ходить свободно на поводке, используя команду "рядом", поэтому всякий раз, когда она шла рядом с нами на провисшем поводке, мы поощряли ее нашим маркерным словом, которым было "да", и давали ей лакомство".

В то же время, если песик начинал снова тянуть поводок, женщина останавливалась и не не шла дальше, пока собака не остановится, не подойдет обратно к своей хозяйке и не начнет идти рядом спокойно.

Хозяйка Хани призналась, что это заняло много времени, но женщина понимала, что прогулка - это тренировка, и если на это нужно как минимум полчаса, значит так тому и быть. Женщина уточнила, что сама она человек нетерпеливый, поэтому ей было сложно так долго обучать собаку - прежде чем Хани научилась вести себя правильно, прошло несколько месяцев.

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