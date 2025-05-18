F-16 - не панацея, но этот самолет может выполнять некоторые задачи "интереснее", заявил Анатолий Храпчинский.

Сейчас Украине не стоит называть точное количество самолетов F-16, которые она имеет на вооружении или должна получить от партнеров в будущем. Об этом в эфире "Radio NV" заявил Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт.

"Ведь мы уже выходим в введение боевых действий с пониманием тактики применения некоторых видов вооружения. И это может помочь врагу получить определенную информацию. F-16 - это не панацея. Понятно, что хотелось бы, чтобы они были самые современные. Но понимаем, что получаем то, что Европа передает нам. Но тем не менее, это самолет, который может интереснее выполнять некоторые задачи", - сказал эксперт.

В то же время он добавил, что сейчас известно, что до конца года на вооружении в Украине должно быть около трех эскадрилий самолетов F-16 по стандартам НАТО.

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"Но следует понимать, что не единственным F-16 к победе сможем дойти. Именно комплексное применение различных видов вооружения поможет решить любые задачи. Ведь для того, чтобы нанести удар JDAM, надо сначала убрать ПВО. А как мы ее будем убирать - ракетами HARM или FPV-дронами?", - отметил эксперт.

F-16 в Украине: важные новости

Накануне стало известно, что Норвегия до конца года передаст Украине все обещанные истребители F-16. О каком именно количестве идет речь, официально не сообщается по причинам безопасности.

В то же время 16 мая Украина потеряла один из самолетов F-16. По данным Воздушных сил, это произошло во время отражения российской атаки "Шахедами". Пилот самолета смог катапультироваться и выжил.

В свою очередь пилот-инструктор Роман Свитан прокомментировал потерю истребителя F-16. В частности он призвал относиться "нормально, с пониманием" к тому, что произошло, тем более, что летчик успел катапультироваться.

"Однозначно мы их будем терять. Идут боевые действия, при ведении которых есть допустимые коэффициенты потерь. Без них - абсолютно никак. Причем, начиная от ошибок в технике пилотирования с летчиками, заканчивая техническими моментами, связанными с эксплуатацией самолетов. Потому, что самолет - это сверхсложная система", - отметил он.

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