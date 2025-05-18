В США есть институты, которые занимаются прогнозированием дальнейших планов разных стран.

Соединенные Штаты возобновили разведку беспилотниками неподалеку от Крыма через год паузы и это означает, что Вашингтон и дальше заинтересован в сборе информации о планах Москвы. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт.

"Соединенные штаты хотят получать определенную информацию об имеющихся силах РФ, оценку действий. Ведь одно дело, что говорит Трамп. А другое дело - что думают об этом военные в Пентагоне или НАТО. Поэтому это непосредственно разведывательный полет, который может предоставить определенную информацию. Не забывайте, что в США работают определенные институты, которые занимаются анализом ситуации, сбором информации, прогнозированием будущих действий со стороны любых сторон. Поэтому здесь важно получать информацию и, скорее всего, это было сделано ради этого", - объяснил эксперт.

Разведка США: что известно

Накануне стало известно, что США после годовой паузы возобновили разведку над Черным морем своим БпЛА RQ-4B Global Hawk. В частности он пролетает в районе оккупированного Крыма. Это помогает Вашингтону получать информацию о размещении российских систем ПВО.

Видео дня

Ранее сообщалось, что США поднимали БпЛА RQ-4B Global Hawk во время атаки Сил обороны по Крыму. Отмечалось, что беспилотник подлетел к Крыму за несколько часов до удара и провел в небе над полуостровом около 7 часов.

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