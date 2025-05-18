При этом украинский исполнитель отметил, что не учитывал политических контекстов во время оценивания.

После завершения финала "Евровидения-2025", который состоялся в швейцарском Базеле, стали известны имена членов украинского национального жюри, которые оценивали выступления участников конкурса. Состав жюри был сформирован путем голосования украинцев через приложение "Дія", в котором приняли участие более 87 тысяч украинцев.

Как сообщило "Суспільне", в состав жюри вошли:

Дмитрий Шуров (Ріапобой) - музыкант и композитор, который получил наибольшее количество голосов и стал главой жюри.

MELOVIN - певец, представитель Украины на Евровидении-2018.

Алена Шоптенко - хореограф и танцовщица.

TAYANNA - певица и автор песен.

Нателла Чхартишвили-Зацаринная - генеральный продюсер музыкальных телеканалов М1 и М2.

Эти пятеро экспертов определяли половину оценки, которую получали участники Евровидения-2025 от Украины, ведь, согласно правилам, голосование состоит из 50% оценки зрителей и 50% - от национального жюри.

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Скандал с MELOVINом и представителем Эстонии Tommy Cash

После объявления результатов голосования украинского жюри, MELOVIN опубликовал в своих социальных сетях фотобланк со своими оценками. Самый высокий балл он отдал немецкому дуэту Abor & Tynna, а второе место у него занял представитель Эстонии Tommy Cash.

Это вызвало волну возмущения в сети, поскольку Tommy Cash известен своим сотрудничеством с россиянами. В частности, его постановку на конкурсе осуществляла режиссер Алина Пязок, которая имеет российское гражданство. Кроме того, артист неоднократно работал с российскими художниками, а в его творчестве прослеживается ностальгия по СССР.

Пользователи сети призвали больше не брать MELOVINа в состав жюри и называли его выбор необдуманным. В ответ на критику, артист резко ответил в социальных сетях, что только подлило масла в огонь скандала.

Член жюри заявил, что голосовал, учитывая популярность песни и качество исполнения, а не учитывая политические аспекты.

"Оправданий не будет", - добавил он.

Впрочем, были и более резкие комментарии украинского артиста.

Напомним, что в субботу, 17 мая, состоялся гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2025". Свои номера показали представители 26 стран. Что же касается группы Ziferblat, то наши представители за песню "Bird of Pray" получили сначала 60 голосов от жюри и заняли 14 место.

Однако после добавления голосов зрителей ситуация изменилась. Украинцы заняли 9 место на "Евровидении-2025" и получили суммарно 218 баллов.

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