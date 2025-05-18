Катерина Пулатова, Дмитрий Петровский

Узнайте, за какую сумму можно купить собственное жилье в Украине и выгодно ли это во время войны.

Несмотря на войну, рынок недвижимости в Украине продолжает функционировать. Сделки заключаются, люди покупают квартиры и дома, однако говорить об оживлении рынка жилья не приходится.

Экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Юрий Пита рассказал УНИАН, растет ли спрос на жилье, как инфляция и военные риски влияют на цены, в каких регионах люди охотнее всего покупают квартиры, а также чего ожидать от ситуации с недвижимостью в этом году.

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Как развивается рынок недвижимости в 2025 году

По словам специалиста, сейчас наибольшая активность на рынке жилья наблюдается в западных и центральных регионах Украины, тогда как на востоке и юге динамика значительно слабее.

"Признаков оживления на рынке недвижимости нет. За последние полгода глобальных изменений не произошло. Рынок остается стабильным. Сделки заключаются, есть покупатели, интерес к объектам присутствует, но о каком-то "буме" говорить не приходится", - говорит эксперт.

В то же время, по мнению эксперта, общая ситуация на рынке остается стабильной, что в нынешних условиях можно считать позитивным сигналом.

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В каком городе самые низкие цены на квартиры и самые высокие

По словам экс-президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Питы, одними из самых дешевых городов для покупки жилья остаются Сумы, Харьков и Николаев. В этих городах стоимость, например, однокомнатной квартиры в среднем колеблется в пределах 25-30 тысяч долларов, в зависимости от ее состояния и расположения. Существуют и более дорогие варианты за 50 тысяч долларов, но можно найти и предложения за 20 тысяч долларов.

Несмотря на низкие цены, реальный спрос в этих регионах часто ограничен уровнем безопасности и общей стабильностью.

Также эксперт рассказал, в каких областях самые дорогие квартиры. Традиционно рейтинг цен возглавляет Киев. В столице однокомнатная квартира в среднем стоит 1200-1300 долларов за квадратный метр. Но все, конечно, зависит от состояния объекта и локации.

Еще до войны самым дорогим городом на западе Украины был Львов, и эта тенденция сохраняется. Высокие цены также на Закарпатье - преимущественно из-за ограниченного количества объектов на рынке и роста спроса. Эксперт также отмечает, что активная динамика наблюдается в Ивано-Франковске и Черновцах.

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Пита подчеркивает, что основным типом жилья, которое чаще всего покупают украинцы, остаются квартиры. По его словам, они более удобны для жизни, особенно в городах, где есть работа, школы и детские сады. Зато загородные дома покупают преимущественно как второе жилье для отдыха или "на будущее".

Что влияет на стоимость объекта недвижимости

Ключевым фактором, который определяет ситуацию на рынке жилья, остается война. Люди живут в постоянной неопределенности, внимательно следят за новостями о возможных переговорах по прекращению огня. И, по словам эксперта, именно от этих событий в первую очередь зависят ценовая ситуация и спрос на рынке.

"Если динамика будет идти к завершению или замораживанию войны, то уже осенью можно ожидать активизацию рынка. Люди тогда начнут больше покупать жилье. Если же наоборот, то так где-то и останется, а может, еще и хуже будет", - предупреждает экс-президент АСНУ.

Кроме ситуации на фронте есть еще нюансы относительно того, какие факторы влияют на стоимость недвижимости. Это валютный курс. По словам эксперта, нынешняя стабильность гривны поддерживает рынок. Но любое резкое ослабление курса может негативно повлиять на сферу.

Важную роль также играют и государственные программы поддержки. Впрочем, на практике с их реализацией не все идеально, поскольку процесс финансирования часто затягивается.

"Есть определенные нюансы, связанные с финансированием и сроками предоставления денег. Например, по программе "еОселя" денег ждут месяц-полтора. Продавцы не готовы ожидать так долго, поэтому не все эти программы люди воспринимают. Если финансирование будет налажено, это положительно повлияет на рынок недвижимости", - объясняет специалист.

Он также отмечает, что сейчас нет новых массовых волн внутренне перемещенных лиц. В то же время специалист не исключает, что часть переселенцев может вернуться в Украину и будет готова купить квартиру. В таком случае может "сработать" отложенный спрос. То есть когда те покупатели, которые ранее не решались на покупку из-за неопределенности, активизируются в случае позитивных изменений.

"Поэтому очень многое зависит от переговорного процесса, который происходит сейчас", - считает эксперт.

Выгодно ли и где в Украине выгоднее всего покупать квартиру или дом

Эксперт отмечает, что в нынешних обстоятельствах рынок недвижимости - рынок покупателя. Именно покупатель сейчас задает условия сделки: "Можно торговаться и диктовать собственные условия, особенно, когда у вас есть собственные средства, без дополнительных финансирований, например, по государственным программам. Цена в объявлении не окончательная. Скажу честно, для покупателя сейчас хороший период для покупки. А вот продавец должен уже сам решить, насколько ему срочно нужны деньги и куда их тратить. Поэтому сейчас шанс все же больше для покупателя"

Впрочем, даже в случае политической стабилизации, изменения на рынке жилья не произойдут мгновенно. Динамика в секторе жилья будет разворачиваться постепенно.

"Даже если завтра договариваются (о прекращении огня - УНИАН), то все равно резких изменений не будет. Рынок реагирует постепенно. Поэтому если что-то изменится, то первые сдвиги мы почувствуем не раньше, чем через два-три месяца - где-то ближе к августу-сентябрю. Договоренности могут быть сегодня достигнуты, а через неделю их могут снова нарушить. Люди будут ждать, насколько договоренности окажутся устойчивыми, и не будут спешить с решениями", - говорит эксперт.

В то же время специалист обращает внимание на ограниченное количество предложений жилья. По его словам, уже сейчас рынок демонстрирует признаки дефицита. Продавать жилье сейчас готовы далеко не все, и найти подходящий объект становится все сложнее.

"Уже сейчас чувствуется, что предложений стало меньше. И найти подходящий объект непросто. Это касается не только Киева, но и других регионов. Если так будет продолжаться дальше, даже без политических изменений, рынок может отреагировать ростом цен, потому что спрос останется, а продавцов будет меньше", - говорит он.

По мнению эксперта, в такой ситуации дефицит жилья может спровоцировать подорожание квартир в определенных городах и сегментах.

"Все зависит от готовности продавцов. Если они не спешат выставлять жилье на продажу, а покупатели есть, цены могут вырасти по закону спроса и предложения. Уже сейчас, чтобы найти достойный объект, нужно постараться. Это также сигнал об изменениях на рынке", - заключает Пита.

справка Юрий Пита Эксперт в сфере недвижимости Экс-президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ). Эксперт в сфере недвижимости с 20-летним опытом. Старший преподаватель Университета "КРОК", преподаватель сертификационных курсов АСНУ для риелторов. Имеет юридическое и управленческое образование: окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко (специалист права) и Академию государственного управления при Президенте Украины (магистр государственного управления). В 1998-2006 годах работал в банковском секторе, затем - в крупных инвестиционно-строительных компаниях. В 2009 году основал юридическую фирму "Хоменко, Пита и Партнеры" и компанию по управлению недвижимостью "Альянс Менеджмент". Член Ассоциации специалистов по недвижимости Украины с 2011 года, с 2012-го - председатель правового комитета АСНУ. В 2017-2023 годах возглавлял Ассоциацию как ее президент, а с 2024 года - исполнительный директор.

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