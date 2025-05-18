"Богдана" была разработана еще в 2016 году, однако до российского вторжения в Украине существовал единственный прототип этой САУ.

Украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана" сейчас прекрасно проявляет себя на фронте и ее производство масштабируют, пишет The Wall Street Journal. Однако с момента ее разработки в 2016 году частной компанией и вплоть до вторжения России заказов на нее не поступало.

Как рассказал изданию генеральный директор Краматорского завода тяжелого станкостроения Виталий Загудаев, до начала войны в Украине существовал единственный прототип этой САУ, который использовался только в рамках парада в честь Дня независимости.

"После вторжения России в 2022 году опасения, что система будет захвачена, были настолько велики, что Загудаев получил указание разобрать единственный прототип. Вскоре, однако, он получил указание собрать орудие обратно, чтобы использовать его на передовой", - пишет WSJ.

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Именно "Богдана" вместе с САУ Caesar французского производства обстреливала российские позиции на острове Змеиный в Черном море, заставив Москву отступить, отмечает издание.

После этого заказы на "Богдану" начали поступать, но Краматорский завод на востоке Украины оказался под прицелом России. Рабочие начали переносить производство на новые объекты на западе страны, но это произошло не раньше, чем было уничтожено более половины оборудования. При этом сроки выполнения заказов на замену были слишком долгими, поэтому компания изготавливала собственное оборудование:

Производство было рассредоточено, чтобы минимизировать последствия любой российской атаки. Если ракета успешно поразила один объект, другие могли продолжать производство. Работая круглосуточно, производство орудия вскоре превысило предложение колесных шасси, на которых установлена ​​"Богдана":

"Окончательно "Богдана" собирается только в последний момент, чтобы свести к минимуму вероятность попадания под прицел до того, как она достигнет линии фронта".

Сейчас компания производит более 20 "Богдан" в месяц, сказал Загудаев. При этом, согласно исследованию Кильского института, Россия может изготовить около 40 артиллерийских орудий за тот же период.

Чем ценна Богдана

Хотя шведские гаубицы Archer или немецкие Panzer 200 имеют более сложную электронику, их производство занимает больше времени и они намного дороже. "Богдана" стоит 2,8 млн евро за штуку, по сравнению с 8,76 млн евро за Archer или около 4 млн евро за Caesar.

Кроме того, украинская САУ проще в ремонте и обслуживании.

"Любая деталь доступна в течение 24 часов. У нас есть мобильные бригады, работающие по всей линии фронта", — сказал Загудаев.

По его словам, около 85% компонентов "Богданы" теперь производятся внутри страны, включая ствол, который со временем изнашивается. Компания также разрабатывает собственное шасси, чтобы еще больше снизить зависимость от импорта. Кроме того, в прошлом году компания начала производить буксируемую пушку, которая дешевле самоходной версии и полезна в обороне. При этом отзывы операторов на передовой постоянно учитываются во время доработок конструкции.

Кроме того, как отметил Загудаев, каждая из электрических или гидравлических систем "Богданы" имеет соответствующую механическую систему. Это делает пушку тяжелее, но означает, что она может продолжать работать в случае отказа электричества или гидравлики.

"Богдана" показывает, насколько далеко продвинулась оборонная промышленность Украины. Но важной проблемой остается производство 155-мм боеприпасов стандарта НАТО, которые являются центральными для военных усилий", - пишет WSJ.

САУ Богдана - что известно

155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" стала первой украинской САУ, которую разработали под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм. По данным из открытых источников, гаубица получила боевое крещение в 2022 году, а в 2023-м САУ официально приняли на вооружение ВСУ.

Недавно СМИ сообщали, что Украина увеличила производство САУ "Богдана 2С22" с шести единиц в месяц в 2023 году до 36. Увеличить показатели смогли благодаря поддержке европейских партнеров, которые инвестировали средства в украинскую оборонку.

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