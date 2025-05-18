Карпаты напрочь замело снегом: спасатели показали фото

В ГСЧС призывают граждан заботиться о безопасности во время походов в горы.

Несмотря на то, что на календаре 18 мая и весна подходит к концу, в Карпатах это совсем не ощущается - горы заметает снегом. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области в Facebook.

"По состоянию на 9.00 на горе Поп Иван облачно, снег формирует сугробы, видимость ограничена до 70 метров, ветер западный 5м/с, температура воздуха -2°С", - сообщают спасатели.

Также в ГСЧС призывают граждан заботиться о безопасности во время походов в горы.

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В частности, они сообщают, что на заснеженной Говерле во время спуска потеряла ориентировку и заблудилась туристка из Львова. Спасатели быстро прибыли и сопроводили ее к спортивной базе "Заросляк".

"Всегда проверяйте погодные условия, не ходите в одиночку, выбирайте маршруты в соответствии с вашим уровнем подготовки, а также имейте при себе необходимое снаряжение и средства связи", - отмечают спасатели.

Погода в Украине

Как писал УНИАН, на днях на Львовщине зафиксировали мощный снегопад. В частности снег выпал в селе Тухолька и поселке Славское Стрыйского района. Также снега до сих пор лежат на горе Поп Иван Черногорский в Ивано-Франковской области.

Майские морозы в Украине - не просто необычное погодное явление. Украинские фермеры жалуются на значительные убытки из-за того, что уже потеряли часть будущего урожая овощей и ягод. Они просто вымерзли, не дождавшись лета.

В то же время синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в ближайшие дни погода в Украине еще будет с дождями и контрастами температур, а длительное потепление ожидается только с 21 мая.

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