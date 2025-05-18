Олег Пендзин отметил, что морозы уничтожили около 50-60% потенциального урожая косточковых.

Апрельские заморозки в Украине сильно ударили по урожаю фруктов. Украинцам стоит готовиться к росту цен.

Директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Киев24" рассказал, что из-за морозов Украина уже потеряла до 50-60% потенциального урожая абрикосов, персиков, черешен и вишен.

"В мае заморозков не было, а вот в апреле мы имели реальные минусы на почве. И косточковые померзли серьезно. Больше всего пострадала Черкасская область – там было несколько мощных волн заморозков", - рассказал эксперт.

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По его словам, не все украинские области пострадали одинаково, к примеру, ситуация в Киевской области была менее драматичной.

При этом он указал, что про урожай яблок еще рано говорить и лишь время покажет, насколько ситуация критическая. В то же время Пендзин указал, что апрельские заморозки почти не повлияли на урожай виноград, а основные виноградные регионы Украины - Закарпатье и юг избежали серьезных температурных колебаний.

"С виноградом ситуация немножко лучше. По Закарпатью не было больших заморозков, юг Украины тоже обошло. Есть надежда, что винограда будет достаточно", – отметил экономист.

Несмотря на огромные потери урожая, эксперт считает, что дефицита фруктов в Украине не будет, ведь дефицит покроет импорт.

"Будем есть импортные сливы, импортные вишни, импортный виноград, персик, абрикос. От цены на внешнем рынке будет зависеть, насколько эти фрукты будут доступны украинцам", – подытожил Пендзин.

Урожай-2025 в Украине - прогноз экспертов

В Институте садоводства НААН не исключают, что из-за заморозков Украина может потерять урожай абрикосов и алычи, а также до 30% урожая вишни и черешни.

Отмечается, что возможная потеря или уменьшение урожаев фруктов приведет к увеличению на прилавках импортной продукции, что повлияет на цены.

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