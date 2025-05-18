Кроме того, обзорщикам запрещено сравнивать новинку с её предшественником RTX 4060 из прошлого поколения.

Технические издания начали делиться первыми впечатлениями от RTX 5060, однако протестировать новинку журналистам разрешили только так, как хочет NVIDIA.

По данным немецкого портала GameStar, NVIDIA предоставила специальные драйверы для тестирования и наложила ряд ограничений на проведение бенчмарков.

Обзорщики могли сравнивать RTX 5060 только с RTX 3060 и RTX 2060 Super, это, по мнению NVIDIA, самые вероятные варианты апгрейда для пользователей.

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Кроме того, запускать тесты было разрешено только в пяти играх: Avowed, DOOM: The Dark Ages, Marvel Rivals, Cyberpunk 2077 и Hogwarts Legacy, при разрешении 1080p и строго заданных настройках графики.

Отдельным требованием было использование технологии мультифреймгенерации, доступной только с RTX 40-й серии. Журналисты указывали, что включали DLSS в режиме качество, трассировку лучей и, в случае с Cyberpunk 2077, даже трассировку пути, самый ресурсоёмкий вариант рендеринга.

В том же GameStar поделились цифрами: RTX 5060 показала 239 FPS в DOOM: The Dark Ages, тогда как RTX 3060 выдала 63 кадра в секунду, а RTX 2060 Super - 52. Но, опять же, нужно учитывать, что на RTX 5060 была включена технология генерации кадров, которая удваивает FPS за счёт фреймов, дорисованных нейросетью.

Ранее мы рассказывали, что Asus выпустила золотую видеокарту RTX 5090 – цена достигает полмиллиона гривен. Кожух флагманской видеокарты покрыт золотом 999 пробы.

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