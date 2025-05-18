То, что Россия начала рисовать силуэты самолетов на аэродромах, свидетельствует о качестве украинских ударов по ним.

Россия убирает свои самолеты стратегической авиации подальше от Украины, поскольку не может их восстанавливать после ударов дальнобойными БПЛА. Об этом в эфире "Radio NV" сообщил Анатолий Храпчинский, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт.

"С тактической авиацией у врага не такие проблемы. Поэтому он может немного пренебрегать правилами безопасности. Увеличение возможности по производству дальнобойных дронов позволит нам превратить 300-километровую зону вокруг границ Украины в так называемую Чернобаевку. И это важно сделать, чтобы враг просто не мог находиться на этих аэродромах. Когда они только начинают разворачиваться, начинаются удары", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что это существенно увеличит логистическое плечо для россиян и лишит их оперативной скорости на некоторых участках фронта.

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Кроме того, эксперт объяснил, для чего россияне начали рисовать силуэты самолетов на своих аэродромах.

"Россияне понимают угрозы и пытаются увеличить количество за счет рисования. На что рассчитывают - сложно сказать. Ведь то, что мы используем в качестве ударных БПЛА, позволяет нам отличить - это рисунок, или это действительно самолет. Я так понимаю, это чтобы технический персонал на аэродроме было чем занять", - добавил Храпчинский.

Удары по российским целям: важные новости

Накануне стало известно о серии громких взрывов в Крыму. По данным местных пабликов, под атакой оказались важные военные объекты РФ на территории оккупированного полуострова.

В частности ПВО работала в Севастополе в районе аэродромов Бельбек и Кача. Также взрывы слышали в Перевальном, где дислоцируется 126-я отдельная бригада береговой обороны Черноморского флота России.

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