Петреус убежден, что Украина сможет продержаться в войне еще полгода.

Экс-гендиректор ЦРУ Дэвид Петреус сделал прогноз относительно "запаса прочности" Украины в войне с Россией и оценил вероятность того, что США продолжат свою поддержку.

В частности, в эфире Radio NV Петреус выразил убеждение, что Украина сможет продержаться в войне еще полгода точно.

"Думаю, что запас прочности (у Украины) точно есть еще месяцев на четыре-шесть. Далее, думаю, поддержка со стороны США и Конгресса США будет продолжаться. Они хотят наложить больше санкций на Путина", - сказал Петреус.

Видео дня

По его словам, фонд национального благосостояния России, вероятно, закончится "где-то в следующем году", поэтому санкции могут стать проблемой для путинского режима.

Война в Украине - новости

На переговорах в Стабуле российская делегация пригрозила оккупировать Харьковскую и Сумскую области, если Украина не выведет силы из четырех "аннексированных" областей, которые РФ контролирует лишь частично.

"Мы не хотим войны, но мы готовы воевать год, два, три - сколько бы это ни заняло. Мы воевали со Швецией 21 год. Как долго вы готовы воевать?" - заявил во время переговоров помощник диктатора Путина и глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский.

В то же время авиаэксперт Геннадий Хазан ответил, сколько на самом деле времени осталось РФ для ведения войны в Украине. Он отметил, что Россия не сможет воевать долго, ведь в авиации страны наступит критическая ситуация уже через 2-2,5 года.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон уже проинформировал Москву, что если прогресса в переговорах по войне в Украине достигнуто не будет, Конгресс примет закон о санкциях.

Вас также могут заинтересовать новости: